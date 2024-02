Extremadura concentró más de 2.100 ofertas de comercial en 2023

Extremadura concentró 2.126 ofertas de empleo en perfiles relacionados con la función comercial en 2023, el 1,1% del total nacional, según un análisis de The Adecco Group, a través de la iniciativa 'The House of Sales'.

En un comunicado, The Adecco Group ha informado que, teniendo en cuenta los datos de 'The House of Sales' sobre el sector, en 2023 se ofertaron 195.694 puestos de trabajo de comercial en España.

Bajando a posiciones concretas dentro del perfil comercial, el puesto de trabajo que más se solicitó el pasado ejercicio en las ofertas de empleo publicadas en Extremadura fue para comercial, que copó la primera posición de un ranking de 25 vacantes con el 4,1% de las ofertas, un total de 87. La función de Asesor Comercial es la segunda que lideró el año pasado con 80 ofertas, un 3,8% del total.

Le siguen Agente Comercial (71 ofertas, 3,3%) y Agente Comercial Inmobiliario (30, 1,4%). Cierra el top 5 el Asesor Inmobiliario con 27 ofertas, un 1,3%.