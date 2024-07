Extremadura acogería a 30 migrantes no acompañados según la propuesta que el Gobierno realizará este miércoles en Canarias

El Gobierno central propondrá hoy miércoles, de nuevo a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, que acojan a 347 menores migrantes no acompañados de Canarias (de los cuales 30 llegarían a Extremadura).

Es la misma propuesta que se realizó en la anterior Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pero fue rechazada por las comunidades, que querían conocer antes el contenido del acuerdo entre Gobierno y Canarias para llevar a cabo la reforma de la Ley de Extranjería, que hoy también se abordará. Por lo tanto, en el encuentro de este miércoles en Tenerife se volverá a votar el reparto de estos 347 menores migrantes de Canarias.

Según la propuesta del Ejecutivo, Andalucía acogería a 30 menores, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4. Asiste a esta reunión de coordinación la Consejera extremeña de salud y servicios sociales, Sara García Espada, que informará esta tarde acerca de los contenidos de la reunión.

Así, la Junta acude a esta cita, y lo hace para pedir medios y para mostrar su solidaridad ante esta situación de emergencia según subrayaba este martes la portavoz de la Junta de Extremadura Victoria Bazaga. Por cierto, sepan que las comunidades autónomas se comprometieron en 2023 a acoger a 396 menores migrantes no acompañados, pero solo cuatro regiones han cumplido con este acuerdo: Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra, las cuales, no obstante, tampoco alcanzaron el total acordado. Extremadura acogió a 22 menores no acompañados, de los 25 que estaban previstos que llegaran.