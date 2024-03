La entrega a la familia del cuerpo hombre asesinado en Hinojal, se encuentra pendiente del perfil genético

La devolución del cadáver del hombre asesinado en Hinojal a su familia está pendiente de la conclusión de su perfil genético por parte del Instituto de Medicina Legal, tareas no fáciles debido al estado en el que se halló el cuerpo como consecuencia del tiempo transcurrido desde su desaparición.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado a los medios que “mientras no haya una seguridad del perfil genético no se puede devolver el cuerpo”, para lo cual “se buscan las huellas dactilares y alguna radiografía de la boca”. “Hasta que no esté ese perfil genético no se puede devolver el cuerpo”