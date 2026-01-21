Los embalses del Guadiana y el Tajo se mantienen en torno al 61 % de su capacidad

Los embalses de la cuenca del Guadiana almacenan 5.872 hectómetros cúbicos, el 61,6 por ciento de su capacidad total, que es de 9.538, mientras que los del Tajo, con 6.726 hectómetros cúbicos, tienen el 60,8 por ciento de los 11.056 que pueden albergar.

En el caso de los de la cuenca del Guadiana la reserva ha subido cuatro décimas y en los del Tajo ha caído ocho décimas.

Las precipitaciones de la última semana han aumentado la reserva hídrica en los pantanos españoles que se encuentran al 57,2 % de su capacidad total, con 32.056 hectómetros cúbicos, tras lograr una acumulación de 191 hm3 más en la última semana (el 0,3 % de la capacidad actual de los embalses).