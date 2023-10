Tras la dimisión de Limia, PSOE y Unidas por Extremadura hablan de inestabilidad y de crisis de gobierno

En cuanto a las primeras reacciones ante la dimisión de la consejera de Vox, Camino Limia, las llegadas desde la Oposición en Extremadura, no se hacían de esperar: El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara aseveraba que "Extremadura necesita tener un gobierno que gobierne". "Los extremeños y las extremeñas lo necesitan aún más, por favor, Presidenta", apuntaba en sus redes sociales concluyendo en que "los demás no somos el problema”

En esta línea el PSOE de Extremadura señala que el Gobierno de la Junta de Extremadura que preside María Guardiola "no se respeta ni a sí mismo los 100 días de cortesía" que reclama a la oposición. Lo tildan de un nuevo lío de la casa de los líos y reclaman al ejecutivo regional que gobierne y que "no haga sufrir más a los extremeños. Asimismo, los socialistas lamentan que, en las últimas horas, la región ha visto "cómo se marchan proyectos industriales de relevancia, buscan excusas para no ejecutar los fondos europeos y, ahora, protagoniza una crisis de gobierno en diferido, 24 horas después de producirse el cese de la consejera de VOX".

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "inestable" el gobierno de PP y Vox en la región extremeña tras la dimisión de la consejera Camino Limia, que "no ha durado ni 100 días". En cualquier caso, De Miguel ha señalado que no le "sorprende", esta situación, y ha recordado que ya en la investidura señaló que "los gobiernos de derechas y extrema derecha no eran estables, no lo han sido en ninguna comunidad autónoma y en esta no lo iba a ser menos". Además, La portavoz de Unidas por Extremadura ha defendido que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que ha abandonado Limia es "muy importante, tiene muchos fondos europeos que hay que gestionar y justificar y se va en un momento clave" para este departamento.

Al respecto de esta dimisión Vox simplemente se remitía al comunicado oficial de la Junta de Extremadura.