La décimo octava edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico se celebrara del 24 al 24 de febrero

La 18ª edición de FIO (Feria Internacional de Turismo Ornitológico) se celebrará del 24 al 26 de febrero de 2023, en el Parque Nacional de Monfragüe. Durante el encuentro de socios se ha dado a conocer el cartel de esta nueva edición, obra del ilustrador Manuel Sosa, biólogo nacido en Cáceres y pionero en la pintura de naturaleza salvaje en España. El ave seleccionada para ilustrar el cartel de esta décimo octava edición es un Elanio común (Elanus caeruleus), también conocido como Elanio azul, es una rareza en Europa, un exotismo africano y, sobre todo, es extremadamente original y bello en su sencillez, con ojos de color coral muy llamativos. Se trata de una rapaz muy buscada por las personas aficionadas a la observación y estudio de las aves, que se ha extendido por la península, sobre todo en el cuadrante suroccidental, en los últimos 50 años, y continúa extendiéndose más allá de los Pirineos.Un ave que puede observarse durante todo el año, incluso los meses de otoño-invierno, que es temporada baja para el sector empresarial turístico. A través de esta ave tan característica se pretende hacer un guiño al impulso de la promoción para atraer turistas también en esta época del año.

Manuel Sosa tiene una trayectoria de más de veinte años como ilustrador de la naturaleza salvaje con centenares de trabajos publicados en las más prestigiosas editoriales del país: Incafo, Natura, Periplo, Plaza & Janes, Planeta, Salvat, El País, Santillana, Anaya, etc., colaborando en cinco enciclopedias, más de una treintena de libros, cientos de carteles y folletos con ilustraciones de diversa temática. Como pintor, desde 1998 ha trabajado en cinco exposiciones individuales y siete colectivas. Galardonado con la máxima distinción por la Academia Europea de las Artes. Comisionado por la Fundación Marcelino Botín, para la realización del óleo 'El último Lince' que hoy cuelga en el salón de la casa del rey de España Don Felipe VI. A nivel internacional ha trabajado también en un ambicioso proyecto comisionado por EE.UU para la publicación de un libro de la editorial Elephant Books, titulado 'Sosa¿s Interpretation of Audubon¿s Birds of North America' (la interpretación de Sosa sobre los pájaros de Norte América de Audubón). Sus pinturas están en colecciones privadas de EE.UU, Canadá, Holanda, España, Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza y Turquía.