Convocada huelga en el campo extremeño tras fracasar la negociación de un convenio colectivo que se dilataba año y medio

Finalmente unos 65.000 trabajadores están llamados a realizar una huelga en el campo por los sindicatos CC OO y UGT tras fracasar una reunión in extremis con la patronal agraria a cerca del convenio colectivo cuya negociación se ha roto tras año y medio de conversaciones. Será desde este jueves al sábado. Una huelga que los sindicatos defienden en pro de no perder derechos laborales y la estricta aplicación del Salario Mínimo Interprofesional y que la patronal rechaza ya que aseguran que el Salario Mínimo se está pagando y que lo que realmente les separa es la cuantía del plus de transporte y el cómputo de la antigüedad de los fijos discontinuos. La patronal pide que los cuerpos de seguridad garanticen que quien quiera trabajar, lo haga.