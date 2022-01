Ciudadanos Extremadura rechaza el traslado de la Comisión Jurídica de Badajoz a Mérida

Ciudadanos Extremadura ha mostrado su rechazo por el traslado de la Comisión Jurídica de Extremadura de la ciudad de Badajoz a Mérida y ha considerado que es una decisión que va en contra del compromiso expresado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Cs ha informado en nota de prensa de que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes dicho traslado y ha recordado que Vara, en 2016, aseguró que la Comisión Jurídica, órgano que venía a sustituir al Consejo Consultivo ubicado en Badajoz, según recogía el Estatuto de Autonomía, se quedaba en la ciudad pacense.

Por ello, Salazar ha señalado que "no se entiende" esta decisión ya que en 2016 Fernández Vara aseguró que "él no era enemigo de Badajoz". "Nosotros creemos que no lo es pero debe demostrarlo con sus hechos", ha continuado, además de insistir en que es una "decisión incomprensible" y más justo cuando hace pocos días Vara aseguró "que iba a trabajar por una Extremadura sin localismos, en la que todos se sintieran representados y esto va en la dirección contraria".

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado que es una noticia "esperada" porque, ha explicado, "se viene anunciando durante los últimos meses", y ha criticado que no comparte que se traslade de la ciudad de Badajoz "un organismo que se creó como órgano consultivo, que tenía su sede y personal en la ciudad y que generaba y prestaba servicio en la ciudad de Badajoz para toda Extremadura".

Además, ha incidido en que este hecho está en oposición a lo que dice el Gobierno nacional cuando habla de una "España multinivel" en la que defiende la "descentralización" de los diferentes órganos administrativos en diferentes territorios.

"Algo que con esta decisión se demuestra que el PSOE a nivel regional no lo pone en práctica ni en aquellas instituciones y organismos que ya estaban descentralizados y presentaban un buen servicio a los ciudadanos ya que se ha decidido volver a reagruparlos en Mérida, en este caso", ha lamentado.

Por todo ello, Gragera ha señalado que se trata de un "golpe más de la Junta de Extremadura a la ciudad de Badajoz", ya que la Comisión Jurídica era una "institución importante por lo que representa".