El Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell-Malpartida celebra su vigésimo sexta edición a partir del 12 de septiembre

El Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell-Malpartida (MVM) celebra este año su vigésimo sexta edición con una nueva propuesta innovadora en la que apuesta por el sonido y la imagen en movimiento, y para la que quiere atraer público joven a los conciertos, por lo que dispondrá de autobuses gratuitos que saldrán desde Cáceres para facilitar el traslado hasta el espacio museístico en Los Barruecos de Malpartida de Cáceres.

Así, esta cita con la música de vanguardia se inaugurará el jueves 12 de septiembre con una jornada dedicada a la memoria del músico estadounidense Phill Niblock, que se celebrará en la sede de la Filmoteca de Extremadura, en memoria del compositor estadounidense fallecido en enero de este año.

Esta jornada de apertura comenzará con una charla de Barbara Held sobre el influyente trabajo de Niblock, que es inseparable de un generoso posicionamiento vital que ha propiciado la creación de una comunidad intergeneracional de artistas en todo el globo.

Seguidamente, se proyectarán películas de Phill Niblock (una de ellas firmada junto a Katherine Liberovskaya), Carlos Casas, Noemi Sjöberg/Pierre Pulisciano, Andy Graydon y Barbara Held/Richard Garet, autores que, en realidad, plantean una experiencia inmersiva que trasciende las fronteras del arte, el cine y la música.

Como complemento a estas proyecciones en la Filmoteca, durante los días de celebración del ciclo se exhibirá en el propio MVM la película de Niblock THIR Ten HundredInch Radii, de 1972.

A partir de la segunda jornada, los conciertos y las actividades educativas se celebran en la sede habitual del Museo Vostell-Malpartida, de manera que el viernes 13 de septiembre, la británica Vicki Bennett, conocida como 'People Like Us', presentará por primera vez en España su performance audiovisual 'The Library of Babel'.

Esta obra es un collage resonante de películas antiguas y modernas que, al igual que sucede con las piezas creadas por la comunidad formada en torno a Phill Niblock, constituye una práctica desprovista de la narrativa que se presupone al medio cinematográfico.

La programación de la segunda semana está orientada hacia la instrumentación heterodoxa y presenta dos conciertos de música improvisada que se celebrarán en el MVM. Primeramente, el viernes 20 de septiembre visitarán el centro museístico el español Dr. Truna (alias de Andrés Blasco) y el inglés Mike Cooper, que comentarán al público su práctica musical y ofrecerán el concierto conjunto Strange Strings, para violonchelo preparado, "maleta mágica", guitarra hawaiana y electrónica.

Como colofón, el sábado 21 de septiembre se presentará el dúo portugués 'Von Calhau!', integrado por Marta Ângela y João Artur. El título del concierto, 'Voooon Guijjjjaarrrrrrón!', indica con claridad la voluntad del dúo luso de adentrarse por terrenos musicales extraños o inexplorados, pero siempre construidos sobre una potente base teórica apuntalada en Fluxus, el mundo rural, el teatro del absurdo o el surrealismo.