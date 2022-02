La Brújula de Onda Cero se sumaba a la campaña del Yo sí me uno emitiendo anoche desde Villanueva de la Serena

"LA BRÚJULA DE ONDA CERO POR LA UNIÓN"

Anoche el programa de esta casa, La Brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas, desplazaba a todo el equipo hasta La Jabonera de Villanueva de la Serena, para sumarse a la campaña del Yo si me uno, ante el proceso de fusión abierto entre los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena, que celebrarán su gran consulta popular el próximo Domingo 20 de Febrero. Pasaban por los micrófonos del programa algunos de los protagonistas de este hecho histórico, comenzando por los alcaldes de ambas localidades, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, subrayando que ahora, tras el impulso que desde la política, con el mayor de los consensos, se ha dado a este proyecto, es tiempo de recibir la respuesta y el apoyo de la ciudadanía, algo en lo que confiaban, de cara a este domingo, donde recuerdan se precisan de 2/3 de los apoyos ciudadanos para continuar con la fusión. Son más de 54.000 las personas, de Don Benito, Villanueva y algunas de sus 10 entidades menores, las llamadas al voto, más de 8.000 lo han hecho ya de forma anticipada.

"TRAS EL IMPULSO POLÍTICO LLEGA EL TIEMPO DE LA CIUDADANÍA"

El alcalde de Villanueva, aseguraba que "Todos los partidos políticos estamos de acuerdo porque no pensamos en nosotros, sino en los que no van a votar porque no tienen edad o porque no han nacido", además apuntó en Onda Cero que "la única forma de que no tenga ningún tipo de corta brisa en un futuro es, precisamente, que lo avalen los ciudadanos." y que "La única forma de que no tenga ningún tipo de corta brisa en un futuro es, precisamente, que lo avalen los ciudadanos." Por su parte, el primer edil de Don Benito, "A partir de ese día iremos a una cogobernanza inmediata."

Participaba también en esta Brújula tan especial, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, confiado en que esta unión, tras una decisión valiente por parte de los alcaldes, será una ganancia para toda Extremadura, resaltando el tamaño y la importancia el polo industrial que se afianzará tras la unión de las dos localidades, siendo punta de lanza en el sector agroalimentario de la región.

NUEVA EMISORA

Por cierto que el propio Juan Ramón Lucas, quiso anunciar desde los micrófonos de la Brújula, que este año desembarcará en Don Benito y Villanueva, una nueva emisora de esta casa. La familia y red de emisoras de Onda Cero Extremadura, sigue creciendo.