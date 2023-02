La policía confirma un brasero como causa del incendio de Huelva en el que murieron 3 estudiantes, entre ellos una joven de Valverde de Leganés

La Policía confirmaba hoy que fue un brasero en la vivienda, la causa del incendio de este pasado martes en piso de la calle Villanueva de las Cruces en la capital y en el que fallecieron tres estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Huelva (UHU), de entre 20 y 21 años, una de ellas, Sara Montero, vecina de 22 años de la localidad pacense de Valverde de Leganés, que ayer recibía sepultura en el cementerio de la localidad pacense, al que acudieron más de 2.000 personas.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, atendía ayer a los medios de comunicación tras participar en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Huelva por el fallecimiento de estos jóvenes, en la que ha detallado que a "a falta de algunas los últimos informes de la Policía Judicial, todo apunta a que sea el brasero", la causa del incendio.

"El brasero más que se abrieron las ventanas y puertas, debido a la confusión, justamente lo contrario que hay que hacer, que hay que cerrarlas, y a ello hay que añadir las rejas de un primer piso. Los que tuvieron la suerte de tomar la salida hacia la cocina y hacia el patio pudieron salir a la vía pública y los que se quedaron en el interior, pues no pudieron, pero no presentaron en ningún momento quemaduras y esperamos que dentro de lo malo, pues la muerte sobreviniera de manera suave", ha explicado. Por ello, la subdelegada ha alertado de "lo peligroso" que es el uso del brasero", un medio de calefacción que "los andaluces usan mucho", ya que "relativamente barato y cálido a la vez y está muy metido en nuestro AND", pero "es cierto también que conlleva un riesgo muy grande dado que los tejidos que utilizamos precisamente son bastante inflamables".