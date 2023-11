La Banda tribuno a Dire Straits, "Brothers in Band" recalará en Cáceres el próximo 10 de noviembre

El grupo "Brothers in Band", banda tributo a Dire Straits, recreará el próximo 10 de noviembre en el Palacio de Congresos de Cáceres la última gira del grupo al que homenajean con la misma formación de guitarra solista y rítmica, bajo eléctrico, pianista, teclista, baterista, percusionista, saxofonista y su característico 'Pedal Steel Guitar'.

Así, el espectáculo 'The Last Tour of Dire Straits' estará protagonizado por nueve músicos que buscarán interpretar y recrear con "extrema fidelidad" el repertorio de los temas interpretados aquellas noches de 1991 y 1992.

En aquella gira, Mark Knopfler, John Illsley, Phil Palmer, Alan Clark, Guy Fletcher, Chris White, Chris Whitten, Danny Cummings y Paul Franklin recorrieron, entre el 23 de agosto de 1991 y el 9 de octubre de 1992, 21 países con un total de 220 conciertos a lo largo y ancho de Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.

'On the Night' fue el título escogido para el directo editado en formato disco y video (con 3 temas adicionales) de la gira, resultado de las grabaciones realizadas en mayo de 1992 en Les Arenes de Nîmes (Francia) y en el Feijenoord Stadion de Rotterdam (Holanda).

El repertorio de este espectáculo incluye temas como 'Calling Elvis', 'Walk of Life', 'Heavy Fuel' o 'Romeo and Juliet, pudiendo ser incluidos "ocasionalmente" otros como 'Planet of New Orleans' o 'I Think I Love You Too Much'.