El PP de Badajoz sostiene que Ayuso no critica que se favorezcan las ayudas a Extremadura, sino el mecanismo de reparto

El presidente del Partido Popular de la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, ha destacado que la presidenta del Ejecutivo madrileño Isabel Díaz Ayuso "no ha criticado en ningún momento que se favorezcan las ayudas a Extremadura", sino que el mecanismo empleado en el reparto de fondos europeos no ha sido "transparente".

A preguntas de los periodistas por su valoración después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Díaz Ayuso, haya presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por el reparto de fondos europeos de forma "adicional" y "arbitraria" a regiones como Extremadura, Naharro Gata ha sostenido que dichas declaraciones "hay que ponerlas en su contexto".

Según ha considerado, Díaz Ayuso "no ha criticado en ningún momento que se favorezcan las ayudas a Extremadura" sino "que el mecanismo que se ha hecho no ha sido ni transparente, ni ha sido en base a unas normas, como tienen que ser todas las ayudas públicas".

Y es que, como ha resaltado, Extremadura tiene "ítems para que le den más ayudas que a nadie", tales como el índice de pobreza, la pérdida de población o la tasa de desempleo. "Eso está clarísimo, y así lo vamos a exigir desde el Partido Popular, Extremadura necesita más recursos que otras comunidades porque nuestra situación es peor", ha subrayado.

Manuel Naharro Gata ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que se ha referido a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que ponía en tela de juicio la calidad de exportaciones cárnicas españolas, al hilo de las cuales ha mostrado el apoyo del PP provincial pacense al sector ganadero y cárnico, y que "siempre" va a defender a dicho sector y su industria cárnica porque es "el partido del campo", nacido en los pueblos y que cree en su gente.

"Por eso hemos sido los primeros en salir a exigir responsabilidades" porque gracias al "esfuerzo" de dicho sector hoy en día España es un referente mundial en producción cárnica de calidad, ha señalado, a la vez que ha hecho hincapié en que un ministro del Gobierno no puede hacer unas declaraciones "tan irresponsables, tan osadas y mostrando tal nivel de ignorancia".

Así lo ha tachado de "irresponsable" porque está poniendo en riesgo más de 2 millones de puestos de trabajo y al cuarto sector industrial español, así como "osado" porque suponen los 'populares' que existe un Ministerio de Agricultura con competencias en control de la producción y la obligación de impulsar la calidad y las exportaciones agroalimentarias.

También es "ignorante" porque las normas de bienestar animal son las mismas en toda Europa, que es "la más exigente del mundo", según Manuel Naharro, que espera la rectificación "inmediata" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la dimisión o cese de Garzón.

Asimismo, ha considerado que en el caso de Extremadura el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara "asiste en silencio a toda esta polémica, no poniéndose al lado de los agricultores y ganaderos", y que "hace tiempo" que la región "por desgracia" en vez de tener una delegada del Gobierno tiene dos delegados porque, según ha sostenido, el jefe del Ejecutivo autonómico hace las funciones como tal, "no critica nada ni exige nada, se pliega siempre una y otra vez a las órdenes de su jefe el señor Sánchez".

"Así nos va en Extremadura con el problema de despoblación que tenemos", ha lamentado, para detallar que en el caso de la provincia de Badajoz ha perdido casi 6.500 habitantes en los últimos cuatro años, que son otras tantas opciones de futuro o personas que han abandonado los pueblos y ciudades.

Por todo ello, ha sostenido que "es el momento de exigir responsabilidades" a un ministro que "ha puesto en riesgo" el sector que mantiene "gran parte" de la economía extremeña, y también a Fernández Vara, "que no critica como hacen incluso otros compañeros de su propio partido" que "sí ejercen su función de presidentes regionales", por lo que "tiene que dar la cara por los extremeños", algo que "hace tiempo que no está haciendo".

Al respecto, ha presentado las acciones que el partido llevará a cabo en apoyo del sector cárnico y ganadero, con mesas de recogidas de firmas que se llevarán a todos los municipios de la provincia y la presentación de mociones en los ayuntamientos y la Diputación Provincial para exigir el cese de Garzón como ministro de Consumo.

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por su valoración de la actual situación sanitaria, Naharro Gata ha recordado que el PP ha salido a la calle "ya hace meses" para decir que los medios sanitarios y "sobre todo" los de Atención Primaria estaban sufriendo una situación "difícil", al tiempo que ha recalcado que con esta sexta ola dicha situación "se ha disparado".

De este modo, ha dicho, se está viendo el "descontrol absoluto" que existe en Atención Primaria y que los profesionales de la misma "están cada día más cansados y más hartos" porque "no son capaces de llegar donde tienen que llegar, es imposible con los medios que hay", junto con que no se cubren bajas o se cierran Puntos de Atención Continuada, que no tienen médicos.

También ha criticado los precios de los test de antígenos dado que hay familias que se están gastando "un dineral excesivo", cuando en Portugal con el mismo test el precio no es el mismo, razón por la cual el PP ha pedido a nivel nacional que el precio de los mismos se fije de forma oficial en 2 euros.