Archivadas las diligencias por los brotes de legionela en Cáceres

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha archivado las diligencias de investigación penal abiertas el pasado 11 de agosto tras recibir una denuncia de la asociación Defensor del Paciente sobre el brote de legionela detectado en Cáceres.

Tras recabar informes epidemiológicos del Servicio Extremeño de Salud del Ayuntamiento de Cáceres, el Ministerio Público concluye que "no puede existir responsabilidad penal cuando no se ha podido establecer con exactitud el origen del foco, máxime si tenemos en cuenta que no se ha acreditado negligencia alguna en el seno de la empresa responsable de mantenimiento".

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha calificado de "buenísima noticia" el archivo por parte de la Fiscalía ya que el Ayuntamiento de Cáceres, dice, no solo ha cumplido con todo lo que le exigía le ley respecto al control sanitario de las fuentes públicas, sino con muchos análisis y pruebas que no se exigían.