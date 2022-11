Los 4 exconcejales del PSOE en Salvatierra de los Barros permitirán una alcaldía del PP

Nuevo giro en la situación en el ayuntamiento de Salvatierra de los Barros. En un pleno que apenas ha durado dos minutos, los 4 concejales socialistas enfrentados con el alcalde al que acusaban de apoyar el proyecto del macrovertedero, no dejaban sus actas sino que se quedan como concejales no adscritos y, por lo tanto, fuera del PSOE y ahora apoyarán un gobierno del PP en la localidad pacense, argumentando que lo hacen para que el ayuntamiento no quede en manos de una gestora tras la irrevocable dimisión de Francisco José Saavedra.

Desde el PP se defiende que los votos de los exediles del PSOE son una "colaboración justa" para dar estabilidad a Salvatierra, mientras, la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, dice harán todo lo necesario para estabilizar al ayuntamiento, pero cree que no son ellos los que tienen dar explicaciones:

Mientras, el PSOE provincial de Badajoz, en un comunicado, lamentaban que el PP pretenda hacerse con el ayuntamiento de Salvatierra, dicen, a cualquier precio y sin pasar por las urnas.

Al respecto, la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha expresado el respeto a la decisión del ex- alcalde, al que ha mostrado todo su apoyo, a la vez que recuerda que el proyecto está administrativamente muerto y que su decisión solo busca la paz social en Salvatierra:

Esta tarde se celebrará en Mérida una reunión de la comisión ejecutiva regional del PSOE extremeño en donde se abordará la situación en Salvatierra.