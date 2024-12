Unas 300 personas reclamaban en Badajoz una asistencia sanitaria de calidad para los empleados públicos extremeños

Unas 300 personas se han concentrado en la tarde de este miércoles, día 11, ante la sede de Muface en Badajoz convocadas por CCOO, UGT, ANPE, USO, Adide, USIE, UFP, Acaip y SIAT para reclamar un acuerdo en los seguros de asistencia sanitaria y que esta última sea de calidad para 1,5 millones de empleados públicos, unos 45.000 en Extremadura.

En la protesta, que también se ha celebrado a las puertas de Muface en Cáceres, se ha podido ver una lona de gran tamaño con el lema '¡Muface, solución ya! ¡Nuestra salud no es una mercancía! ¡No somos rehenes!', así como carteles como 'Por el futuro de Muface' o 'Muface sí' y pitidos, junto a proclamas como "Sí si sí Muface sí", "Con la salud no se juega" o "Los funcionarios no somos mercancías".

Durante la misma, representantes de ANPE y CCOO han leído un manifiesto en el que explican que la asistencia sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios está "seriamente comprometida" tras la renuncia de las aseguradoras a acudir al concierto sanitario de Muface.

Por un lado, exigen celeridad al Gobierno para cerrar un nuevo convenio y poner sobre la mesa un plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionariado público y, por otro, denuncian a unas aseguradoras "insaciables" que, con el argumento de que el modelo Muface está "infra financiado", quieren aumentar sus beneficios económicos "a costa del Estado" y "de la selección de riesgos". "Es decir, a costa de derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender", han señalado.

"Y, en medio, en un fuego cruzado, los y las mutualistas y sus beneficiarios, a los que, utilizados como rehenes, se les pone en riesgo su propia salud. Reclamamos a las aseguradoras la necesidad de alcanzar un acuerdo, priorizando la debida atención sanitaria de las personas mutualistas a réditos económicos que pusieran en peligro la nueva licitación", han asegurado.

También exigen que se concrete "lo antes posible" un acuerdo "estable, razonable y satisfactorio", que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos, en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones, para lo cual utilizarán las medidas "de presión" que consideren oportunas.

CCOO, UGT, ANPE, USO, Adide, USIE, UFP, Acaip y Siat reclaman de este modo, tanto al Gobierno como a las aseguradoras, "una solución ya, un acuerdo que de tranquilidad y calma para su asistencia sanitaria a alrededor de 1,5 millones de personas". Además, exigen más transparencia por parte del Gobierno y de la propia mutualidad en todo este proceso y la participación de los sindicatos en el mismo.