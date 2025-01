Miguel Ángel Gallardo afirma que del proceso de primarias el PSOE tiene que salir "más fuerte y útil a la sociedad"

El candidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que del proceso de primarias abierto en la formación en la región el partido tiene que salir "más fuerte y útil a la sociedad".

De este modo lo ha señalado este pasado jueves, día 2, durante su agenda de encuentros con la militancia por la provincia de Badajoz, donde ha recorrido las localidades de Los Santos de Maimona, Monesterio y Fregenal de la Sierra, en diferentes comarcas extremeñas.

Gallardo ha declarado que, llegados a este punto, este proceso deber servir para "reforzar" al Partido Socialista y ha asegurado que, aunque en nueve meses no ha podido hacer todo "porque no da tiempo", se han "sentado las bases" de lo que se quiere "para volver a ganar la Junta de Extremadura".

En este punto ha puntualizado que tiene "muy claro" que su "adversario" es María Guardiola y el Partido Popular, por lo que en esta campaña de información "nunca" entrará, ha dicho, en "descalificaciones" a la "compañera Esther" (candidata también a liderar el PSOE extremeño).

Gallardo ha reiterado la "importancia" del trabajo desarrollado hasta ahora bajo su liderazgo en la secretaría general, y recordado que durante estos meses han sido seis las ejecutivas celebradas en diferentes pueblos y comarcas de la región con el objetivo de "escuchar" y "atender" a la sociedad y a las "necesidades de la gente", pero también para "fomentar el socialismo afectivo porque desde el afecto se crea unidad".

Asimismo, ha explicado a los militantes que en este tiempo se ha trabajado en la elaboración de un plan de formación para la militancia y los secretarios y secretarias generales que, aunque "no ha dado tiempo a desarrollar", se llevará a cabo "en cuanto terminen los procesos congresuales", explica en nota de prensa la candidatura de Miguel Ángel Gallardo.

Además, ha reiterado la "importancia" de recuperar los ayuntamientos perdidos por el PSOE en las últimas elecciones para "recuperar los altavoces del municipalismo y desde ahí llegar a la Junta de Extremadura".

"Nuestro objetivo debe ser gobernar donde no lo hacemos y para eso hace falta una organización que escuche y atienda, para lo que me he reunido con muchos secretarios y secretarias generales durante este tiempo", ha declarado el candidato socialista, que ha añadido que su objetivo es conseguir que los ciudadanos "decepcionados" con el PSOE se vuelvan a "ilusionar".

Para finalizar, ha animado a la militancia a participar "activamente" el próximo día 11 de enero durante la jornada de votación porque "es el momento en el que el valor de la misma adquiere un gran sentido". "Hay que ir a votar y votar con contundencia", ha señalado.