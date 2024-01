Francisco Piñol, concejal de Vox, renuncia a su cargo al no poder discutir políticas a nivel nacional

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Mérida Francisco Piñol ha presentado este lunes la renuncia de su cargo, alegando que le "queda grande" y ha admitido que se marcha "desilusionado" porque pensaba que "iban a discutir políticas a nivel nacional" como la unidad de España, en la situación actual que atraviesa el país.

Francisco Piñol ha presentado su renuncia en el transcurso del pleno que el Ayuntamiento de Mérida ha celebrado este lunes, y en el que será sustituido por Margarita López de Ayala.

En su intervención para explicar su renuncia, el concejal de Vox ha explicado que "a los dos meses" de tomar posesión "ya sabía que ese cargo me quedaba grande", ya que según ha explicado, lleva 33 años viviendo en Mérida, tras lo que ha dicho "con vergüenza" que no conoce su "verdadera ciudad" por lo que, a su juicio, está "impedido de defenderla con conciencia", ha dicho.

"Yo no no soy una persona que se ha dado a la sociedad y ahora me doy cuenta que tengo que dejar paso una persona que sea más válida que yo", ha señalado el edil "con toda la honestidad", por lo que ha confiado en que su sustituya "sea más efectiva" que él y "conozca más la ciudad y se mueva más por la ciudad".

Por otro lado, Francisco Piñol ha admitido que se va "desilusionado" ya que según ha explicado, cuando llegó al Ayuntamiento de Mérida pensaba que iban "a discutir políticas a nivel nacional pero que implicaran en la ciudad", ha dicho.

Sin embargo, "por reglamento el señor alcalde me ha cortado varias veces diciendo que no está en los reglamentos", ha lamentado Piñol, quien ha considerado que "el momento que vive España obligaría, por lo menos en todos los ayuntamientos, por pequeños que fueran, a que una parte la dedicaran a mirar la unidad de España", ha dicho.

Ante esta renuncia como edil, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, le ha deseado buena suerte en su nuevo camino y ha destacado que su tiempo como concejal ha sido un "periodo breve, pero también enriquecedor".

Rodríguez Osuna también ha añadido que a pesar de las "no coincidencias" que han tenido, Francisco Piñol "puede irse tranquilo" y sin preocupaciones porque los socialistas están ahí para "defender la unidad de España".