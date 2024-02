Desde el 1 de marzo se puede solicitar la ayuda de Mínimo Vitales

A partir de mañana, 1 de marzo, se podrán solicitar las Ayudas de Mínimos Vitales, destinadas al pago de la luz, agua, gas natural y el gas butano. “Unas ayudas destinadas a sufragar los suministros energéticos básicos relativos a la vivienda habitual, garantizando así su cobertura en aquellos casos en los que, por falta o insuficiencia de recursos económicos, los beneficiarios no pueden hacer frente a estos pagos” señala la delegada de servicios sociales, Catalina Alarcón.

La convocatoria que ahora se abre “es la novena de Mínimos Vitales y el Ayuntamiento ha demostrado que es una de las ciudades que más invierten en esta ayuda, poniendo de manifiesto el compromiso de este gobierno con las familias más vulnerables, ya que siempre aportamos fondos propios a la inversión procedente de la administración regional para tramitar esta ayuda” añade Catalina Alarcón.

Para su financiación, el Ayuntamiento ha recibido 171.500 € dentro del Programa de Colaboración Económica Municipal para Suministro de Mínimos Vitales de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

Para la tramitación, resolución y agilización del procedimiento que conllevan estas ayudas, la Delegación cuenta con una Oficina de Mínimos Vitales compuesta por dos trabajadoras sociales y personal administrativo.

“Unas ayudas que se suman a otras que ya tenemos en marcha en la Delegación de Servicios Sociales como son las ayudas de Contingencias Sociales; el Fondo de Garantía Social; ayudas al alquiler por emergencia social, etc.” explica la delegada municipal.

Todas estas ayudas “persiguen el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las familias más necesitadas de nuestra ciudad, poniendo de manifiesto el compromiso de este equipo de Gobierno” indica Catalina Alarcón.

Concluye la delegada de servicios sociales señalando que “de estas ayudas se beneficiaron en 2023 un total de 782 familias y se presentaron 2.756 solicitudes; se invirtieron 382.131 € (343.000 € aportados por la Junta de Extremadura y el resto, 39.131 € de fondos propios)”.

CONVOCATORIA 2024

Las ayudas se pueden solicitar de la siguiente forma:

- Online: a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mérida: sede.merida.es

- Presencial, en el registro del Ayuntamiento.

Para esta convocatoria de 2024, que se mantiene igual a la del año pasado, hay que tener en cuenta:

1.- Se pueden presentar tanto facturas impagadas como pagadas. Las facturas abonadas deben pertenecer al último trimestre del año 2023 y las emitidas en el año en curso.

2.- Se subvencionan los gastos de luz, gas, gas butano, así como los gastos de alta y reconexión, en caso de interrupción por impago del suministro y el agua, además de los gastos de basura y alcantarillado.

3.- Los limites para estas ayudas está marcado por los miembros que componen la unidad familiar, se mantienen igual que el año anterior siendo de 950€ para unidades familiar compuestas por 1 o 2 miembros, de 1.100€ para unidades familiar de 3 ó 4 miembros y siendo de 1.200€ para unidades familiares de 5 ó más miembros.

4.- Se subvencionan el 100% de las facturas.

5.- El abono de esta ayuda se realizará directamente a las empresas suministradoras, excepto el gas butano y las facturas ya abonadas por los beneficiarios, que se

abonarán al beneficiario previa presentación de la factura y justificación de pago correspondiente.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de estas ayudas deben cumplir los siguientes requisitos y obligaciones:

1.- Ser mayores de edad y residir en Mérida, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

2.- Carecer de rentas o tener ingresos insuficientes: una familia se podrá acoger a este ayuda siempre que los ingresos netos obtenidos por la unidad familiar, en los tres mese anteriores a la solicitud de la ayuda, no sean superiores al 120% del IPREM (14 pagas) incrementándose un 8% por cada miembro de la unidad de convivencia. Así una familia de uno o dos miembros, para acogerse a esta ayuda, no puede superar los 840 € y una de 5 miembros no puede superar los 1.064 €.

3.- Ser solicitantes del Bono Social.