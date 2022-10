CONGRESO DE MÉRIDA

El único congreso del mundo en Periodismo de Migraciones se celebra en la ciudad hasta el viernes

Ángel Calle, director de la AEXCID, nos explica la importancia de este congreso para la inclusión. Explica que han llegado profesionales del mundo del periodismo como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El País, entre otros compañeros de 25 países, aunque lo están siguiendo on-line cerca de tres mil personas