Noticias Mediodía Extremadura

La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín realizaba hoy ronda con los grupos parlamentarios para recoger propuestas al debate de investidura. Guillermo Fernández Vara se postulaba a la misma, consciente de que no cuenta con los apoyos, pero como un gesto necesario. Hay que ser responsable con la ciudadanía, dice, un mes después de las elecciones autonómicas y que no se espere hasta después del 23J. Por su parte, la presidenta del PP, María Guardiola, apuntaba a que le habían pedido tiempo a la presidenta de la Asamblea para sentarse a hablar con Vox y alcanzar un acuerdo necesario para el cambio. Tiempo y dejar en stand by la investidura fallida, que será de Fernández Vara, hasta acordar con Vox.