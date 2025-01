Mercedes Vaquera defiende que la Junta de Extremadura ha mejorado la financiación de la UEx

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha defendido que la Junta de Extremadura trabaja para mejorar la financiación de la Universidad de Extremadura (UEx), ya que en lo que va de legislatura se ha aumentado el presupuesto de los 125,5 millones de euros a los 134,5 millones actuales, y se ha comprometido a seguir mejorando ese presupuesto.

Vaquera se lo ha explicado así a los miembros de los sindicatos que se han concentrado este martes en Cáceres a las puertas del Palacio de Congresos, donde se celebraba el acto oficial con motivo de Santo Tomás de Aquino, donde ha defendido que a la UEx "no le va a faltar la financiación para cubrir sus necesidades, ni de personal, ni de mantenimiento".

"La Junta de Extremadura va a seguir dotando esa partida para abonar la exención de tasas universitarias que nos corresponde al ejercicio económico, al ejercicio natural en el que estemos abonando", ha explicado en alusión al déficit de casi 15 millones de euros que arrastra la universidad extremeña debido a la gratuidad de las matrículas que se implantó en 2019 pero que el Gobierno regional no cubrió presupuestariamente.

"Cuando nosotros entramos hace poco menos de año y medio la universidad tenía un déficit de casi 15 millones, provocado básicamente por la falta de abono de la exención de las tasas académicas, de lo que conocemos como la matrícula que se aprobó en el 2019, se llevó a cabo, pero nunca se había abonado ni un solo euro para tal fin", ha incidido Vaquera en declaraciones a los medios antes de empezar el acto académico.

Así, ha señalado que en 2024, el Gobierno regional ha abonado la parte de exención de las tasas universitarias que correspondían a ese ejercicio económico, y ha añadido que se va a seguir dotando esa partida para abonar la exención de tasas universitarias del ejercicio natural.

En cuanto al déficit que se arrastra por este concepto de años anteriores, la responsable regional de Educación ha insistido en que se irá cubriendo poco a poco porque a la UEx "no le va a faltar su financiación" para abonar todo el gasto de personal, así como aquellos que le corresponde de su mantenimiento y, por supuesto, para abonar la parte nuestra de la exención de matrícula.

"La Universidad de Extremadura necesita invertir en muchas partidas para su mejora y nosotros vamos a estar allí a su lado, como en todas las becas que hemos sacado postdoctorales, todas las ayudas que hemos sacado para los egresados...", ha recalcado Vaquera, que ha insistido en que el objetivo es ayudar a que los jóvenes universitarios se queden en Extremadura para retener su talento.

UNIVERSIDADES PRIVADAS

Respecto a los proyectos de las universidades privadas que se quieren implantar en la región, la consejera ha explicado que el actual Gobierno regional lo único que ha hecho es continuar con la tramitación, en el caso de Uninde, un proceso que viene desde 2021, con lo cual el proyecto ya contaba incluso con los informes del Ministerio de Educación.

Y en cuanto a la universidad privada impulsada por el Grupo Planeta, Vaquera ha recordado que también se inició la tramitación en el año 2022 "y todavía no tiene la respuesta del Ministerio, que la llevan esperando desde febrero del 2023".

"Son proyectos que nosotros tenemos que cumplir como nos manda la ley y como debemos hacer, y no puede ser de otra manera", ha recalcado Vaquera, que no ha querido pronunciarse sobre si el Gobierno regional apoyará o no estos proyectos de universidades privadas que deben aprobarse en la Asamblea de Extremadura,

La consejera ha incidido en que todavía no cuentan con todos los informes que deben emitirse desde diferentes estamentos como el Consejo de Estado. "Sería un atrevimiento por mi parte", ha concluido, en relación a fijar su postura frente a estas iniciativas.