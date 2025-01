Junta y Vox mantienen su distanciamiento ante la aprobación de los PGEx con reproches mutuos en el pleno de la Asamblea

La Junta de Extremadura y el Grupo Parlamentario Vox han evidenciado este miércoles en el pleno de la Asamblea que mantienen su distanciamiento de cara a la aprobación de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025, con el lanzamiento de reproches mutuos sobre las negociaciones que han podido mantenerse desde el inicio sobre las cuentas y el estado actual del asunto.

Así, en respuesta a sendas preguntas planteadas por Vox en la sesión plenaria relacionadas con el debate final la próxima semana de las cuentas regionales de 2025, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha reprochado a la formación de ultraderecha que en la región se comporte como el "equipo A de Abascal", y le ha pedido que en lugar de ello apliquen el "amor a Extremadura" de cara a la aprobación definitiva de los PGEx 2025.

A su vez, el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha reprochado que desde la Junta estén "locos por negociar" con el PSOE para sacar adelante con este partido las cuentas, y ha incidido en que todos los escenarios, incluido el adelanto electoral, se mantendrían abiertos en la región si el Gobierno de María Guardiola no logra finalmente aprobar los PGEx.

Mientras, el también diputado de Vox Juan José García ha cuestionado que el Ejecutivo autonómico no tenga "problema" en "negociar" los presupuestos con el PSOE de Extremadura, que tiene a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, investigado por presunta prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

ESCENARIOS

Así, Fernández Calle (Vox) ha afirmado que desde el Gobierno de María Guardiola "están locos por negociar con un partido cuyo jefe está imputado por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y delitos contra la Administración Pública"; y ha considerado que es "público y notorio" y "está claro que les están implorando de rodillas a los socialistas" que éstos permitan sacar adelante los PGEx 2025.

"La alternativa al PSOE que decían ustedes que eran es mentira. La alternativa al PSOE parece, señora consejera, que es más PSOE por la puerta de atrás. La alternativa al PSOE parece que es meter al PSOE en las políticas de la Junta y las decisiones de la Junta, en fin, ustedes sabrán", ha espetado el diputado de Vox a la Junta.

Al mismo tiempo, Fernández Calle ha considerado que el Gobierno de Guardiola "tendrá preparados todos los escenarios" en función de la aprobación o no de las cuentas regionales para el próximo ejercicio, y ha añadido que a su juicio esos escenarios serían cuatro.

"No sé si el Gobierno lo contempla realmente o no o simplemente va a salto de mata. En cualquier caso, en ese posible escenario, a no ser que lo hayan descartado ya porque tengan el acuerdo finiquitado con las huestes del señor imputado Gallardo, en cualquier caso hay cuatro escenarios", ha apuntado.

Así, ha apuntado que en caso de no prosperar los presupuestos, el Ejecutivo de Guardiola podría "hacerse un Pedro Sánchez y agarrarse a la silla como sea, es decir, hacer que gobiernan sin gobernar nada"; así como incluso "evidentemente, convocar elecciones y llevar a gastar cientos de miles de euros a los extremeños" por una "incapacidad para llegar a un acuerdo con nadie".

En tercer lugar, el portavoz de Vox situaría como escenario una moción de confianza, que "es rápido e indoloro"; y en cuarto lugar, aunque a su juicio "debería haber sido lo primero", que la Junta elabore un nuevo presupuesto "junto" a la formación de Abascal para que llegase a la Asamblea "con la garantía de que se va a aprobar", aunque ha añadido que a su juicio esto lo ha "descartado" la Junta en favor de una negociación con el PSOE.

"Lo sé, yo sé que prefieren pactar con Gallardo, con Vergeles, con Álvarez, con Pedro Sánchez, con el PSOE o con el que venga, que les da igual Juana que su hermana, ocho que ochenta", ha espetado el diputado de Vox, quien ha incidido en todo caso al Gobierno autonómico que "la cornada tiene dos trayectorias y lo demás está en sus manos".

LA JUNTA VE A VOX EXTREMADURA COMO "EL EQUIPO A DE ABASCAL"

De su lado, la consejera Elena Manzano ha subrayado que el Gobierno autonómico afronta la recta final de la tramitación de los PGEx 2025 "como todo lo que afronta" el Gobierno de María Guardiola, es decir "con mucho trabajo diario, con rigor y con responsabilidad".

Al mismo tiempo, ha reprochado a Vox su "irresponsabilidad total" hacia la comunidad al decir "no" los 8.309 millones de euros que contienen los Presupuestos extremeños para 2025, y ha preguntado cuál es el modelo de la formación de ultraderecha para la región, más allá de comportase como "el equipo A de Abascal".

"Señor Fernández, vergüenza le debería dar a usted y a todo su grupo por la inacción absoluta tanto en la fase de negociación como de tramitación parlamentaria", ha espetado Manzano al diputado de Vox, al que ha indicado que lo que hace su partido en la región es seguir "indicaciones" de Santiago Abascal pero con propuestas que en realidad "de Extremadura no tienen nada, de Extremadura tienen muy poco".

En este punto, la consejera ha afirmado por ejemplo que Vox, entre otras cuestiones, plantea propuestas que además "ya existen en Extremadura" incluso desde ejercicios anteriores, como bonificaciones de tasas o reducciones de impuestos que "ya se encuentran reducidos al máximo".

Esto, a juicio de Elena Manzano, evidencia un "desconocimiento absoluto de Extremadura y cero trabajo" por parte de Vox, al que ha cuestionado que no haya presentado ni enmienda a la totalidad ni enmiendas parciales a los PGEx 2025.

VOX DICE QUE EL PP "NO HA HECHO MÁS QUE PERDER"

A su vez, en otra pregunta sobre los PGEx formulada por su grupo, el diputado de Vox Juan José García ha lamentado que para el Gobierno de María Guardiola "no supone ningún problema negociar y aprobar los presupuestos con el PSOE", pese a que el líder de este partido está "imputado" por prevaricación, malversación y tráfico de influencia.

También ha reprochado que el PP en la región en el año y medio que lleva en el gobierno "no ha hecho otra cosa nada más que perder". "Perdieron las elecciones, perdieron la mayoría y la presidencia de la Mesa de la Asamblea. Vox le dio la presidencia del Gobierno, le dio una mayoría parlamentaria para cambiar. Volvieron a perder esa mayoría parlamentaria y la confianza que les dieron los votantes de Vox, porque Feijóo les obligó a romper el pacto de Gobierno, lo mismo que les obligó a firmarlo, lo mismo que les obligó a firmar", ha sentenciado.

Tras ello, García ha recordado que llegó la negociación de los PGEx 2025 pero sin que la Junta, ha dicho, tuviese "claro si quería salir por la izquierda o por la derecha", en alusión a una negociación con el PSOE o con Vox; así como que incluso la formación de ultraderecha tras ello volvió a dar un "último voto de confianza" con el asunto del rechazo a la inmigración ilegal que Guardiola "volvió a desaprovechar".

En respuesta al diputado de Vox, la consejera de Hacienda ha definido a los diputados de dicha formación como "el equipo A de Abascal", y ha lamentado que los mismos en realidad "no han venido a solucionar problemas" sino a "justo lo contrario", como a su juicio se ha evidenciado con su rechazo al decreto de la Junta de medidas fiscales en materia de vivienda.

"Si dicen que no a los presupuestos, sin haberlos visto, sin haber intentado mejorarlos y sin haber realizado ninguna aportación, tendrán que explicar muchas cosas en materia de gasto", ha advertido a Vox, al que ha criticado su "desconocimiento e irresponsabilidad de ese equipo A de Abascal". "Cambie esa A por otro tipo de A, por A de ascenso en los ránking, por A de avance y, sobre todo, ¿por qué no?, por A de amor a Extremadura", ha pedido Elena Manzano a la formación de ultraderecha.