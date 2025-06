La Junta reprocha a Puente que ha tenido "tiempo más que suficiente" para impulsar las mejoras anunciadas en la N-430

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha reprochado al ministro del ramo, Óscar Puente, que ha tenido "tiempo más que suficiente" para implementar las mejoras anunciadas hace un año y medio para la carretera nacional N-430 después de que este pasado martes esta vía se cobrara un nuevo accidente mortal con dos personas fallecidas.

Martín Castizo hacía sí referencia a la visita que realizó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en febrero de 2024 a Mérida donde, en una comparecencia con la presidenta de la Junta, María Guardiola, "se comprometió a que iba a haber inversiones en la N-430"·.

En concreto, según el consejero, el ministro "habló de carriles de desdoblamiento de esa vía, de un tercer carril donde se necesitara, de eliminar puntos negros como en el accidente ocurrido ayer y año y medio después esas remodelaciones, esas obras no están, no aparecen", ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida.

Para el consejero, año y medio es "tiempo más que suficiente para que un anuncio sea una realidad", teniendo además en cuenta que no se trata de "nuevos estudios informativos ni declaraciones de impacto ambiental", sino de "actuar en una vía ya existente".

"Mientras que el gobierno anuncia inversiones multimillonarias, 3.000 millones de euros en el aeropuerto del Prat, aquí no trae trenes, nos trae de otras comunidades autónomas, de otros territorios, y ni siquiera impulsa las autovías prometidas y que no llegan", ha señalado Martín Castizo, en alusión a la N-430 y su conversión en la futura Autovía Extremadura-Levante. "Esto es inaguantable. Esto no se puede aguantar más", ha sentenciado.