La Junta pide que Gallardo se disculpe por la "fase de insultos" del PSOE a Guardiola que "no es fruto de un calentón"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ha pedido al líder del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, que pida perdón por la "fase de insultos" en la que, según ha dicho, está sumido dicho partido hacia la presidenta de la comunidad, María Guardiola, y que se dedique por el contrario a "aportar".

"Lo que tiene que hacer Gallardo es preguntarse qué tiene que aportar a Extremadura, si tiene que algún proyecto, alguna propuesta, alguna idea, si tiene algo que aportar a los presupuestos de la comunidad autónoma de Extremadura", ha espetado.

"Lo que no lo queremos ver nosotros, ni entiendo que la sociedad extremeña, es insultando a la presidenta de la Junta de Extremadura, que por mucho que sea de otro partido político diferente al suyo, es la presidenta de todos los extremeños y es la presidenta que debe defender los intereses de todos los extremeños", ha añadido Bautista, quien se ha referido de este modo a la publicación el pasado viernes de un mensaje en redes sociales, y posteriormente retirado, contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, y que a su juicio "no es fruto de un calentón".

Así, a preguntas de los medios tras la reunión este lunes en Mérida del Consejo de Capitalidad, Abel Bautista ha defendido que tanto el original como la rectificación del PSOE sobre dicho cartel no es lo que reclaman los extremeños. "Me parece que la política extremeña ni la sociedad extremeña nos pide en ningún momento confrontación política a los partidos", ha espetado, al tiempo que ha defendido que hay que aplicar por el contrario "consenso, diálogo y llegar a acuerdos entre todos".

Ha criticado así la publicación del PSOE en redes sociales en la que se aludía al "retraso de la señora Guardiola con una foto en la que ella pues no salía con su mejor versión, una foto que evidentemente no era agraciada esa foto, lo que permitía o lo que hacía ver al espectador que visualizaba esa imagen con el texto era una conexión directa entre la foto con esa imagen y el texto del retraso de Guardiola".

"No hay posibilidades de otra interpretación y ese doble juego de palabras, lo he repetido en varias ocasiones y vuelvo a insistir en ello, hace un flaco favor a la defensa de los derechos y los intereses de las personas con discapacidad", ha subrayado el consejero, quien considera que con este tipo de publicaciones se hace "un flaco favor y no solo a las personas con discapacidad sino también a las propias mujeres".

En esta línea, ha considerado también que en la publicación en cuestión y en la actitud del PSOE en los últimos días se detecta "cierta misoginia". "Yo no recuerdo esta forma de dirigirse a ningún presidente de la Junta de Extremadura siendo hombre y que se insulte con frívola, con soberbia, con el retraso de la señora Guardiola y después se le acuse de manipuladora, si hubiera sido hombre el presidente de la Junta de Extremadura no se hubiera hecho, se hace porque es una mujer y detecto cierta misoginia en el secretario general del Partido Socialista de Extremadura", ha apuntado.

En cuanto a la publicación en sí, ha afirmado que "evidentemente se ha subido con el consentimiento de algún cargo orgánico del PSOE", ya que "ningún trabajador de ningún partido político sube publicaciones a redes sociales si no se ha dado visto bueno por parte de ningún cargo orgánico del partido político", y en consecuencia ha pedido que tiene que aplicarse "responsabilidad".

AGRADECIMIENTOS A MIGUEL ÁNGEL MORALES

Por otra parte, Abel Bautista ha agradecido al presidente de la Diputación de Cáceres, el socialista Miguel Ángel Morales, que se haya manifestado defendiendo que el PSOE debería pedir "perdón" por la publicación en cuestión.

"Por lo tanto, el listón se lo ha puesto su propio partido, al señor Gallardo, su propio partido, el presidente provincial de Cáceres y presidente de la Diputación de Cáceres le ha puesto el listón al señor Gallardo y es hora de que lo pase, que pida perdón a la presidenta de la Junta de Extremadura, no sólo por la publicación sino también por los insultos de toda la semana y que se comprometa a acabar y a terminar en esta fase de insultos, de confrontación política que no beneficia", ha subrayado.

En este punto, ha considerado el consejero que lo que tiene que hacer Miguel Ángel Gallardo "es preguntarse qué tiene que aportar a Extremadura, si tiene que algún proyecto, alguna propuesta, alguna idea, si tiene algo que aportar a los presupuestos de la comunidad autónoma de Extremadura".

"Lo que no lo queremos ver nosotros, ni entiendo que la sociedad extremeña, es insultando a la presidenta de la Junta de Extremadura, que por mucho que sea de otro partido político diferente al al suyo, es la presidenta de todos los extremeños y es la presidenta que debe defender los intereses de todos los extremeños", ha remarcado.

NO ES FRUTO DE UN "CALENTÓN"

Por otra parte, Bautista se ha referido a la rectificación del PSOE de la publicación inicial. "Que en el día de ayer suban una nueva imagen en la cual hagan alusión a dos relojes o a dos calendarios, con el 15 de octubre y el 15 de noviembre para decir que ese era el retraso al que se referían, hombre, me parece ridículo", ha reconocido.

"Y que se le diga que la señora Guardiola deje de manipular, es decir, llamarla manipuladora también, es decir, quiero rectificar, pero a su vez subo el insulto y subo esa escalada verbal", ha añadido, al tiempo que ha afirmado que a su juicio por lo tanto lo ocurrido "no es fruto de un calentón".

"Esa publicación de redes sociales no es fruto de un calentón en el cual todos podemos meter la pata, pedir disculpas y sacarla. Esa publicación en redes sociales está muy bien pensada, el texto está muy bien pensado, la foto escogida, se ha tenido que buscar mucho para encontrar esa foto y cuadrar el texto con la foto. Aquí no hay falta de voluntad, no hay una metedura de pata. Aquí está todo muy bien hilado para ir contra la presidenta de la Junta de Extremadura", ha ahondado.

Esto, según ha añadido, evidencia que desde el PSOE se estaría tratando de lanzar "ataques personales" para intentar desprestigiar a María Guardiola. "Si no pueden con su gestión, lo que están haciendo son ataques personales que la desprestigien y las deslegitimen. Pero la presidenta va a seguir con las mismas fuerzas que siempre. Por mucho que la insulten, por mucho que la calumnien, por mucho que la injurien, la presidenta de la Junta va a seguir defendiendo los intereses de toda Extremadura", ha apuntado.

EL LISTÓN LO HA MARCADO MORALES

Finalmente, preguntado sobre cómo podría reconducirse la situación, Abel Bautista ha señalado que "el listón se lo ha puesto el presidente del PSOE de la provincia de Cáceres y presidente de la Diputación de Cáceres y ha dicho que el PSOE debería pedir perdón", y ha añadido que por tanto es Miguel Ángel Gallardo quién debería disculparse.

"No hay ninguna voz más autorizada en este momento que el secretario general del Partido Socialista Extremeño, que es el señor Gallardo. Es él el que debe pedir perdón", ha sentenciado.

"Una vez que ha pasado el tiempo, habiendo perdido la oportunidad de poderlo hacer mediante redes sociales, retirando la publicación y pidiendo perdón, una vez que se ha subido una nueva publicación, esto ya no cabe más opción que el propio secretario general pida perdón", ha reiterado.

Al respecto, el consejero ha añadido que "esto no se trata de enfrentamiento PSOE-PP", sino que "es una cuestión de una singularidad de un partido político" y "una cuestión de una actitud que debe ser erradicada de la vida pública".