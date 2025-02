La Junta permite que el matrimonio con alzheimer pueda ingresar juntos en una residencia

José Hernández, el hijo de Desiderio y Soledad, de 84 y 80 años y con Alzheimer, se ha reunido esta mañana con la Junta de Extremadura tras registrar la semana pasada las más de 90.000 firmas recogidas en Change.org/DesiderioYsoledad. Solicitaba que les concedieran a sus padres una residencia conjunta, para no separarlos en los últimos momentos de sus vidas. Además, pedía modificar la normativa autonómica para permitir que matrimonios dependientes puedan ingresar juntos en residencias de Extremadura.

Ante la movilización impulsada por el hijo del matrimonio con Alzhéimer, la dirección del SEPAD aseguró al equipo de Change.org que valorarían “estudiar modificaciones a este respecto” y accedieron a reunirse personalmente con el impulsor de la petición e hijo de la pareja con Alzheimer. ”Esperemos que no solamente sean unas buenas palabras sino que sean el principio de la solución efectiva de este problema”, reaccionaba Hernández al conocer que le recibirían en una reunión. “Queremos una solución firme y concreta para mis padres y para todas las personas que se encuentran con el mismo problema”.

El encuentro entre José Hernandez y la jefa de la Unidad de Atención a las Personas Mayores del SEPAD, Marta Pascual, ha tenido lugar esta mañana y la respuesta de la Junta ha sido un compromiso de ofrecerles una plaza conjunta en la que Desiderio y Soledad entrarían antes de un plazo de quince días: “Me han dicho que nos ofrecen plaza para los dos en la misma residencia y que entrarían de aquí a quince días máximo. Es verdad que no está en Plasencia sino que está algo lejos de casa pero lo importante es que estarán juntos y se despertarán en el mismo lugar, y con mejores cuidados que los que le puedo dar yo con el nivel de dependencia que tienen, sobre todo mi madre. Nos han asegurado que en cuanto se pueda podrían trasladarse a otro centro en Plasencia”.

Jose Hernández ha querido agradecer el apoyo a las más de 95.000 personas que han firmado su petición en estos meses, porque “estando solo yo no hubiera conseguido llegar hasta aquí. Gracias a tantas firmas hemos conseguido que se ponga encima de la mesa un tema que no afecta solo a mis padres sino a muchísimas personas mayores más”. El hijo de la pareja explica que desde que inició la petición le han llegado muchos comentarios de personas que están pasando por lo mismo, “lo que demuestra que esto se tiene que cambiar no solo por nosotros sino para que nadie tenga que separarse de forma forzada en los últimos años de sus vidas.”

Jose ha explicado que la Junta le ha dado un plazo de 48 horas para aceptar la plaza conjunta de sus padres, y que en cuanto confirmen oficialmente comenzarán los trámites para hacerla efectiva. “Nada más salir de la reunión he llamado a mis hermanos para contárselo y me han dicho que es verdad que está lejos de casa pero que lo importante es que mis padres estén juntos. Iremos a visitar la residencia y una vez la hayamos visto empezaremos los trámites. Y hemos pedido que nos lo envíen todo por escrito, para asegurar que está todo correcto y bien atado”. El impulsor de change.org/DesiderioYsoledad se ha mostrado muy contento con que su movilización y la de más de 95.000 personas haya dado finalmente sus frutos: “No es la opción perfecta porque queda lejos de casa pero estoy contento. Lo que buscaba el día que inicié esta petición es que nadie separara a mis padres en un momento tan delicado de sus vidas, y garantizar el final de sus días juntos. Hoy, gracias a tantísimo apoyo, por fin puedo decir que lo hemos conseguido.”

SEPAD

La directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Estrella Martínez Lavado, ha indicado este martes que el SEPAD contempla la posibilidad de que los matrimonios ingresen juntos en las residencias de mayores y "así está recogido en un decreto previo a la propia Ley de Dependencia".

Ha afirmado que en Extremadura "seguimos aplicando" lo que el Decreto 88 del año 1996 establece respecto al acceso de los matrimonios al servicio de atención residencial ya que la Ley de Dependencia no hace referencia expresa a ello, es decir, existe sensibilidad a la hora del ingreso en un centro de mayores de parejas que necesitan estar juntas.

La responsable del SEPAD ha hecho estas declaraciones al término de la reunión que ha mantenido con José Hernández, hijo de Desiderio y María Soledad, matrimonio con Alzhéimer que lleva 60 años casados y que, al no poder hacerse cargo de ellos, necesita trasladarlos a un mismo centro.

En este sentido, Martínez Lavado ha explicado que el matrimonio ha sido atendido tanto por los valoradores de la Ley de Dependencia como por los técnicos de los servicios centrales en varias ocasiones. Ha indicado que en todas esas ocasiones se le ha informado a José Hernández de la posibilidad de que el matrimonio ingrese en una residencia municipal, "opción que al hijo no le parecía adecuada".

En un principio, la madre tenía un Grado I de dependencia, pero tras solicitar una nueva valoración, "esta semana hemos conocido que tiene un Grado III", algo, ha dicho Martínez Lavado, "que modifica el escenario". Ha asegurado que esto hace "que volvamos a lo que inicialmente se le indicó" y es que puede hacerse un ingreso inmediato, pero en una residencia municipal. "Creo que José, ha dicho la directora gerente, ha quedado contento y satisfecho" y ha añadido que el matrimonio puede ingresar en esa residencia municipal, "que está fuera de Plasencia", o permanecer en lista de espera para el Centro Residencial 'Los Pinos'.

Ha afirmado que "a veces los deseos particulares de cada familia no pueden llevarse a cabo tal y como los plantean" y ha recordado "que tenemos que velar por un interés general, la observancia de la Ley y entender que las listas de espera no pueden obviarse".