La Junta muestra su respeto por el procedimiento judicial e incide en la "gravedad" de que Gallardo esté "imputado"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha mostrado el respeto de la Junta por el procedimiento judicial en el que está implicado el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y ha incidido en la "gravedad" de que esté "imputado".

"Este Gobierno ni resta la importancia que merece un caso de este tipo ni sentencia. Respetamos, por supuesto, el procedimiento judicial, como no podría ser de otra manera, pero sí le damos la importancia que merece y una situación de este tipo tiene y reviste gravedad", ha asegurado Bautista.

En este sentido, el consejero se ha referido a la "gravedad" de una situación que afecta al presidente de la Diputación de Badajoz y que "mancha la institución" y también se ha referido a su cargo como líder del PSOE de Extremadura.

"Nadie que haya pretendido ser candidato a la Junta de Extremadura, nadie ha sido candidato estando imputado", ha dicho Bautista a preguntas de los medios.

Cabe destacar que la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha llamado a declarar como investigados al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas, y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero.

Ante este hecho, el consejero de Presidencia, a preguntas de los medios, ha considerado que "no es compartido por nadie" el hecho que este pasado miércoles Gallardo restara importancia al hecho de estar "imputado".

"El pueblo extremeño se pregunta en estos momentos qué es lo que aporta alguien que pretende ser candidato de la Junta de Extremadura estando imputado, pasándose las semanas insultando, no planteando propuestas, no teniendo proyectos y embarrando la política", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que, además, si eso se le suma la circunstancia de que en estos momentos está "imputado", los extremeños piden que Gallardo "dé explicaciones" en lugar de "esconderse" o de "restar importancia a lo que sí tiene que tener importancia".

"En Extremadura no estamos acostumbrados a que los líderes políticos estén imputados, la política extremeña no es eso. Y en Extremadura no estamos acostumbrados a que las portadas de los periódicos de toda España abran con la imputación del secretario general de los Socialistas extremeños y presidente de la Diputación de Badajoz", ha recalcado Abel Bautista.

Así, el consejero de Presidencia ha considerado que no cree que este hecho "haga justicia con la política" que en Extremadura se viene desarrollando "desde el diálogo, desde el consenso y desde la moderación", por lo que ha indicado que, en este momento, lo que corresponde es que Gallardo "dé explicaciones".

"Lo que hacemos hincapié, énfasis, es en la gravedad de tener a un presidente de una institución que, ahora mismo, la institución está manchada y él, como circunstancia personal, pretende ser candidato con el Partido Socialista de Extremadura estando imputado en este momento. Esa situación es inaudita y, por tanto, hay que darle la importancia que merece y tratarlo con la seriedad y la gravedad que tiene este asunto", ha concluido.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar en la firma del IX Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales 2024-2027 junto con agentes sociales y económicos de la región.