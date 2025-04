La Junta insta a "dejar trabajar a los funcionarios" en el pozo ilegal de Morán y el PSOE critica que no lo expediente

El director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez Medina, ha instado a dejar que las autoridades competentes continúen con el "procedimiento administrativo" respecto al pozo ilegal de la parcela de la titular de la consejería, Mercedes Morán, en aplicación de la "estricta y escrupulosa" legalidad.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la comisión del ramo en la Asamblea de Extremadura, en la que interpelaba al Ejecutivo regional por la "política de la Junta de Extremadura en materia de pozos o perforaciones ilegales".

En este sentido, ha advertido al diputado socialista Valerio Marcial Rodríguez Casero que resulta "muy peligroso", ha dicho, que un grupo parlamentario "insinúe que la Junta de Extremadura no sigue escrupulosamente el cumplimiento de la legalidad".

Por tanto, más allá de decir que la consejera de Agricultura "incumple o deja de incumplir" con la normativa, pues "vamos a dejar que se continúe con los procedimientos administrativos, como siempre se ha hecho, en aplicación de la estricta y escrupulosa de la legalidad", cuando gobernaban los socialistas, ha dicho, y ahora con el PP.

Así, ha abogado por transmitir un mensaje de "confianza" a la ciudadanía dejando a un lado "debates" que desde su punto de vista son "estériles", así como a "dejar trabajar a los funcionarios, que se continúe con los procedimientos".

"Vamos a relajarnos, vamos a dejar actuar", ha abundado, después de remarcar que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, no ha sido beneficiaria del cobro de ninguna ayuda por la sequía.

"Una persona que no es titular de una explotación agraria no ha cobrado ninguna ayuda extraordinaria al sector del viñedo del secano", ha reiterado en varias ocasiones, al tiempo que ha reprochado a los socialistas que hayan utilizado esta pregunta como un "pretexto para sacar de nuevo a la palestra la conducta irregular de un titular de una explotación agraria, significado una y otra vez por su vinculación familiar con un representante político".

"Esto parece una serie de Netflix", ha dicho Benítez Medina, en tanto que los socialistas "van dando las cosas por fascículos", en relación con el argumento expuesto por el diputado socialista respecto a que la dirección general de Minas, que pertenece a la propia consejería que dirige Mercedes Morán, "no está cumpliendo con su obligación" en cuanto al pozo ilegal de su parcela, según ha indicado Rodríguez Casero.

"LA LEY NO ES IGUAL PARA TODOS"

El parlamentario del PSOE, quien ha replicado al director general que en esta iniciativa no preguntaba por las ayudas al secano a las que ha aludido en su respuesta, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que haya sido el propio Medina quien responda a su pregunta, en lugar de la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor López, como titular de las competencias para otorgar las autorizaciones previas que se necesitan antes de realizar un pozo o una perforación.

Así, ha subrayado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, como competente en el uso del agua, va a "actuar en consecuencia" ante el pozo de la parcela de la consejera, mientras que el departamento que tiene las competencias en perforaciones "no ha realizado ninguna consulta, no ha exigido su legalización, no ha realizado ninguna pregunta, no ha abierto expediente informativo, no ha abierto expediente sancionador", así como desde el punto de vista ambiental, que también es competencia de la consejería que dirige Mercedes Morán, "tampoco ha hecho nada".

Con ello, considera que la Junta está trasladado a la ciudadanía el mensaje de que "la ley no es igual para todos", y ante lo cual se ha preguntado "qué confianza está dando este gobierno a las empresas, a los agricultores, a los regantes", en tanto que hay "una consejera que no cumple la ley ambiental y que tampoco cumple la ley de minas".