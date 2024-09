La Junta no aceptará ninguna medida fiscal del PSOE e insiste en pedir a Vox que traslade sus propuestas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha avanzado que la Junta no aceptará ninguna de las propuestas del PSOE en materia fiscal de cara los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 y ha insistido en pedir a Vox que traslade sus medidas, además de recalcar que entregar la totalidad del presupuesto en el momento actual no le "parece respetar los tiempos".

Manzano ha realizado estas declaraciones tras reunirse en la sede de la consejería con los grupos parlamentarios del PSOE, Vox y PP para negociar los PGEx del próximo ejercicio, que, en su opinión, serán los mejores con los que ha contado la región y que continuarán con la senda iniciada en las cuentas de 2024.

"Las ratios de recaudación que manejamos a día de hoy y los resultados de ese presupuesto del 2024 son la guía que tenemos que utilizar en el año 2025", ha aseverado la consejera, quien ha mostrado su satisfacción por el hecho de que haya aumentado la recaudación en la región, por ejemplo con el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados o con el de Matriculación.

"Por lo tanto, muy alto y muy claro, se pueden bajar los impuestos y obtener mayor recaudación. Había un margen suficiente para esa bajada de impuestos y a día de hoy estamos percibiendo mayor recaudación y mayores declarantes también en el IRPF. 38.000 nuevos declarantes este año. Estamos a la espera de recibir los datos del IRPF, pero 38.000 personas que presentan de nuevo su declaración en nuestra comunidad autónoma", ha subrayado, al tiempo que ha considerado que la fiscalidad que plantea el PSOE, además de ser "injusta" e "innecesaria".

INCIDE EN QUE "NI UN PASO ATRÁS" EN MATERIA TRIBUTARIA

Así, y sobre las aportaciones realizadas por el PSOE, la consejera ha incidido en que "ni un paso atrás" en materia tributaria, por lo que ha rechazado recuperar el impuesto sobre el patrimonio, así como la propuesta socialista en relación al IRPF, que provocaría, ha dicho, un beneficio de cerca de 9 millones de euros para las rentas de más de 60.000 euros, que "no son la mayoría de extremeños".

"Yo lo primero que he hecho ha sido preguntarle si ese era su modelo, si realmente eran conscientes de lo que nos estaban planteando, una tarifa en la que lo anterior queda igual que lo que hizo nuestro Gobierno y que a partir de esos 60.000 euros se les devuelve, se les da a esos contribuyentes de elevado poder recaudatorio esos 9 millones", se ha preguntado.

Al respecto, Manzano ha pedido al PSOE "respeto y responsabilidad" y un "examen minucioso" de las medidas fiscales propuestas, además de indicar que ha pedido a dicho grupo poder avanzar en una "mejor fiscalidad que potencie el consumo y la disposición de bienes esenciales", como por ejemplo la vivienda, línea en la que cree la consejera que se podría llegar a "encuentros" en materia de gasto.

Así, ha considerado que en gasto resulta "fundamental" atender las necesidades de las familias, punto en el que ha pedido "concreción" a la "medida estrella" anunciada por los socialistas que, en su opinión, está "totalmente vacía de contenido" y consistente en que ninguna familia destine más del 30 por ciento de su renta al pago de la hipoteca, del alquiler o de los suministros.

Por ello, la responsable autonómica ha pedido al Grupo Socialista que diga cómo se va a articular y cómo se va a cuantificar, a lo que ha añadido que, según un cálculo realizado, supondría que una unidad familiar con una renta media no podría destinar más de 760 euros a este tipo de gastos.

"Le hemos propuesto alternativas a esa medida que está en el aire, que no sabemos cómo se va a articular. Le hemos propuesto distintas alternativas en partidas presupuestarias ya existentes para buscar lo mismo, que las familias tengan mayor renta disponible, cuando creo que la mayor disposición de renta se hace a través de la fiscalidad y se hace a través de lo que hemos hecho ya en el IRPF, de dar esa renta a esos contribuyentes de menor nivel de renta y de riqueza", ha apuntado.

No obstante, Manzano ha avanzado que la Junta tenderá la mano al PSOE en cuestiones en las que ambos puedan llegar a acuerdo pero ha recalcado que, en materia tributaria, "no va a haber ningún avance" y que en materia de gasto se presupuestará "con inteligencia" y de una forma "muy responsable".

REUNIÓN CON VOX

En relación a la reunión con el Grupo Parlamentario Vox, Elena Manzano ha demandado que éste le traslade en esta ronda de contactos la fiscalidad que quiere para la región aunque ha criticado que, a diferencia del PSOE, dicho grupo no haya comunicado ninguna amparándose en que desconocen las partidas concretas de las cuentas.

"Pretenden que le demos impreso la totalidad del presupuesto en un momento en el que justo queremos hacer lo contrario, que es buscar esos consensos. Estoy convencida de que si se los diéramos dirían que es que ya lo hemos hecho sin su acuerdo y sin ellos y que por lo tanto no lo van a apoyar", ha criticado, al tiempo que ha mostrado su "orgullo" por cómo trabaja el Ejecutivo extremeño.

También, y a preguntas de los medios por las críticas de los grupos del PSOE y Vox sobre el encuentro de este lunes, la consejera de Hacienda ha considerado que, calificar la reunión como "no provechosa", le parece "totalmente injusto", además de avanzar que la Junta se pondrá en contacto con el PSOE en "un par de días" para que dicho grupo se pronuncie sobre las "alternativas" propuestas por el Ejecutivo regional a sus medidas.

Por otra parte, Elena Manzano ha avanzado que este próximo miércoles la Junta se reunirá con los agentes sociales para abordar las cuentas regionales para el próximo ejercicio.

Además, y preguntada por si espera que Vox aporte alguna propuesta en futuros encuentros, si estos se produjesen, la consejera de Hacienda ha dicho que la "esperanza es lo último que se pierde" y lo que "mejor combate la ignorancia".

"Yo emplazaría a este grupo a que estudie, a que profundice, tiene un presupuesto de base que es el del año 2024 que confeccionamos juntos. Entonces, sobre ese presupuesto ,que no hay que ser muy avispado para realmente saber que va a ser la base de este presupuesto, pues a realizar distintas propuestas. Pedir la totalidad del presupuesto como en el que estamos en el momento actual me parece que es no conocer exactamente cómo se tramita y cuáles son las reglas", ha insistido.

Finalmente, Manzano ha indicado que, "en principio", la idea sigue siendo que el Consejo de Gobierno apruebe el próximo 15 de octubre el anteproyecto de ley de PGEx para 2025 y un día más tarde, el 16 de octubre, registrar las cuentas en la Asamblea de Extremadura, con lo que se iniciaría la tramitación de las mismas.