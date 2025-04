El hermano de Pedro Sánchez no ha contestado en su declaración a las preguntas de la jueza, según su abogado

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, no ha contestado este viernes en su declaración como investigado a las preguntas que le ha realizado la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en el proceso que se sigue por su contratación en la Diputación de Badajoz.

Así lo ha confirmado su abogado, Emilio Cortés, quien ha señalado que su cliente está "en su derecho constitucional" de no responder a las preguntas de la jueza, y así lo ha hecho, tras lo que ha confiado en que no se abra juicio oral sobre este caso, ya que "no hay ningún indicio contra él, es que no hay nada, absolutamente nada contra él", ha aseverado.

Emilio Cortés se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios este viernes tras la segunda declaración de David Sánchez que ha tenido lugar este viernes ante la jueza Beatriz Biedma, ante la que también ha declarado el exasesor de Moncloa Luis Carrero, también contratado en la Diputación de Badajoz, como investigados.

En su intervención, Cortes ha reafirmado que David Sánchez no tenía "absolutamente ningún" interés en la contratación del exasesor de Moncloa Luis Carrero, en la Diputación de Badajoz, donde está contratado, ya que "el señor Carrero tiene unas funciones y el señor Sánchez tiene otras".

De hecho, "el señor Carrero no es músico, con lo cual es imposible que haga música", por lo que David Sánchez no tuvo "absolutamente ninguna" intervención en su contratación: "Pero si no puede intervenir, es decir, es una persona que no tiene ningún tipo de competencia en materia de tramitación administrativa".

Así, ha aseverado que la declaración de David Sánchez este viernes "ha ido muy bien", en la que ha dado "las explicaciones que debía como consecuencia de las últimas imputaciones que se habían producido", y que ha contestado a sus preguntas "con toda rotundidad y con toda veracidad".

Respecto al correo en el que David Sánchez y el exasesor de Moncloa Luis Carrero hablaban de la plaza en la Diputación de Badajoz, el abogado ha señalado que "fue una disfunción", debido a un error en la fecha de aprobación de la plaza "y él entendió que la plaza ya estaba conseguida", ha explicado Cortés.

"Esa plaza era sabida que se iba a convocar y él confundió una cosa con la otra, simplemente", ha reiterado Emilio Cortés, quien respecto a la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas, ha explicado que su cliente ha dicho "lo mismo que dijo en su primera declaración", que pasa por que "el hecho de que la unidad administrativa se llamara oficina no significa que hubiera un edificio físico, sino que se mantenía en los mismos destinos de intendencia que le habían sido dados por la Diputación de Badajoz".

De hecho, según ha dicho, en la investigación "le han mirado cientos de miles de correos, que no aparece absolutamente nada", tras lo que ha lamentado que "los correos se utilizan cuando aparece una bolita de color", pero "cuando no aparece absolutamente nada, pues eso también tiene un peso indiciario", ha resaltado su abogado.

En cualquier caso, y en cuanto al correo en el que el exasesor de Moncloa llamaba 'querido hermanito' a David Sánchez, el abogado ha explicado ambos "tenían un amigo común, que decían que estaban juntos, que parecían hermanos y por eso se llamaban hermanitos", lo que a su juicio "no deja de ser una anécdota que no tiene mayor peso inicial".

ESPERA QUE NO SE ABRA JUICIO ORAL

Respecto a la posibilidad de que se pueda abrir juicio oral sobre este caso, Emilio Cortés ha confiado en que no, ya que "la instrucción no se contrae únicamente a lo que hemos practicado hoy, sino que llevamos ya meses con esto, hay muchos ríos de tinta, muchas declaraciones", por lo que "el balance que hay que hacer es un balance indiciario considerando absolutamente todo lo que hay, no parte de lo que hay", ha dicho.

"Yo sigo sin entender muchas cosas, pero no es el momento procesal oportuno para pronunciarme sobre eso", ha señalado el abogado de David Sánchez, quien ha defendido que su cliente está "en su derecho constitucional" de no contestar a las preguntas de la jueza.

Respecto a si pedirá nuevas diligencias en este caso, el letrado ha señalado que tendrá que valorarlo, y "estudiar qué es lo que más le conviene a mi cliente ahora", tras lo que ha aseverado que "no hay ningún indicio contra él, es que no hay nada, absolutamente nada contra él", ha destacado.

DECLARACIÓN DE UNA ASPIRANTE A LA PLAZA

Respecto a la declaración este viernes de una de las aspirantes a la plaza que fue adjudicada a David Sánchez, el abogado Emilio Cortés ha apuntado que "ni recurrió a las bases ni recurrió la adjudicación", aunque ahora haya declarado que le habían dicho que la plaza estaba dada.

A juicio de Cortés, esta testigo "tiene un grave inconveniente", y es que presentó "un proyecto de dos folios y, claro, preguntar sobre un proyecto de dos folios parece un poco complicado", tras lo que ha considerado que "si ella entiende que hubo algún tipo de irregularidad, lo que tuvo que hacer era ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o policial para que fuera investigado".

Ha lamentado que "venir aquí siete años más tarde a quejarse que ella entiende que la candidata que debió ganar fuera es ella, pues bueno, como forma de desahogo me parece lícita", pero como indicio a juicio del letrado, es "muy pobre porque la lógica va en contra suya", ha dicho.