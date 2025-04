Guardiola señala que no tiene "ningún miedo" a Vox, y le insta a que "deje de amagar y actúe"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha instado este jueves al Grupo Parlamentario Vox a que "deje de amagar" al hablar sobre elecciones o una cuestión de confianza "y actúe", ya que no tiene "ningún miedo".

"Deje de amagar y actúe, vamos, no le tengo ningún miedo, señor Fernández", ha espetado la presidenta de la Junta al portavoz parlamentario de Vox, al que le ha asegurado que "aquí el único que está agarrado al sillón como un koala es usted", mientras que ella es "una servidora pública y es a eso a lo que usted se debería dedicar".

Según ha señalado Guardiola, los servidores públicos "al menos" deberían tener dos compromisos, como son "el de tratar de construir, de sumar, de aportar, de avanzar juntos por el bien de Extremadura", y por otro lado, "el de respeto absoluto al Estado de derecho, porque esa es la base de la convivencia democrática", ha defendido.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta de Vox respecto de la ley sobre participación institucional de los agentes sociales más representativos, que ha presentado esta formación.

En la formulación de su pregunta, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha instado a la presidente de la Junta a que "sea valiente y no oscurra el bulto" ante la propuesta de ley presentada por Vox para limitar las subvenciones a sindicatos, y en la que ha lamentado que el PP va "votar en contra otra vez más de si mismos".

Fernández Calle ha recordado que en el acuerdo de gobernabilidad que firmaron PP y Vox, "firmaron en su momento que iban a disminuir las subvenciones a sindicatos y patronal", ya lo que ha considerado que "cuando firman algo es porque realmente están de acuerdo en ello", aunque "visto lo visto, tengo mis dudas", ha apuntado.

En ese sentido, Fernández Calle, ha señalado que no le "extraña nada estos cambios de opinión, estos vaivenes", ya que "sus principios, si los tenía, los vendió el día que pactó con nosotros para sentarse en ese sillón", ha dicho.

El portavoz de Vox ha señalado que Guardiola "solo en dos ocasiones ha hecho algo para acercarse al cambio", que son cuando llegó al acuerdo de gobernabilidad con Vox, y cuando pactó la derogación de la Ley de Memoria Histórica, en ambos casos "cuando estaba en peligro ese sillón", ha recordado.

"Usted prometió por activa, por pasiva y por perifrástica cambiar las cosas. Y hasta ahora no ha cambiado nada", ha lamentado Fernández Calle, quien ha criticado que la Junta "no tardó ni 24 horas en decir que no apoyaría la reforma de ley de los sindicatos que propuso Vox", con la que ha insistido en que "estuvieron de acuerdo en su día".

En ese sentido, el portavoz de Vox ha criticado que Guardiola "no ha recortado ni un solo euro de gasto superfluo", tras lo que ha lamentado que el Gobierno extremeño "va a seguir regando con dinero público a los parasitarios sindicatos de clase", tras lo que ha criticado el Ejecutivo del PP "no ha tocado ni una sola ley del socialismo extremeño".

Ante esta situación, Fernández Calle ha recordado que Núñez Feijóo dice hace unos días a Pedro Sánchez que sin presupuesto ni mayoría, la única salida digna es volver a las Cortes o elecciones, ya lo que ha aseverado que en el caso de Extremadura "la única salida digna ante la misma tesitura es la Asamblea de Extremadura, entiendo que con una cuestión de confianza, o elecciones", por lo que ha preguntado a Guardiola "qué salida digna va a elegir usted".

GUARDIOLA ABOGA POR "GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL"

En su intervención, la presidenta extremeña ha resaltado que desde su Ejecutivo van "a defender y garantizar la participación institucional, la representación empresarial, social y el diálogo", tras lo que ha considerado que Vox lleva a la Asamblea "un debate tramposo y lo hace a sabiendas", ha dicho.

A juicio de la presidenta extremeña, lo que hace Vox con su propuesta de ley para limitar las subvenciones a los sindicatos "es pedir cuentas a la Junta de Extremadura sobre la participación institucional de los agentes sociales", cuando "sabe perfectamente que esta cuestión es una competencia del Gobierno estatal".

En ese sentido, ha lamentado es algo que Vox "hacen recurrentemente", ya que en lugar de presentar en la Asamblea de Extremadura "asuntos que piensen en el bienestar de los extremeños, lo único que le interesa al señor Fernández y a su grupo es enfangar el debate público, porque es de lo que viven".

La presidenta extremeña ha considerado que a Vox "sólo les interesa y les mueve el ruido", para lo cual lo que hacen es "atacar para ver si rascan algún titular como trofeo hasta la siguiente polémica que vuelvan a generar", ha dicho.

Guardiola ha considerado que a Vox "el diálogo social le importa entre cero y nada", y ha señalado que está "esperando que traiga a esta Asamblea en alguna ocasión que vengan a hablar del castigo al que tiene sometido Pedro Sánchez y su Gobierno a Extremadura, del olvido al que tienen sometido a esta región", ha dicho.

"Estoy esperando a que ustedes traigan aquí acuerdos, alianzas, por encima de sus intereses partidistas", ha señalado María Guardiola a Vox, al que han señalado que "lo último que les hemos visto hacer ha sido agachar la cabecita" cuando "su idolatrado Trump, ha apuñalado aranceles a los agricultores y ganaderos extremeños".

Finalmente, la presidenta extremeña ha señalado mientras los diputados de Vox en Extremadura "aplauden cuando se lo ordenan desde Bambú", el Gobierno regional va "a seguir trabajando de la mano de los agentes sociales por y para los extremeños, que es para lo que estamos aquí y es a quienes realmente nos debemos", ha dicho.

Para ello, van "a seguir firmando acuerdos que mejoren la vida de los trabajadores, que mejoren las políticas activas de empleo, la consolidación del trabajo autónomo, la prevención de riesgos laborales", entre otras medidas, tras lo que ha trasladado a Vox que si "quiere tener un debate serio y proponer cambios en la participación institucional o en la representación empresarial y social, adelante, pero no nos hagan perder el tiempo y háganlo y plantéenlo donde corresponde", ha concluido.