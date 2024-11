Guardiola esgrime su creencia en el "pluralismo" para rechazar críticas de Unidas por "financiar" medios "sin rigor"

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha esgrimido su defensa y creencia en el "pluralismo" y de una "visión abierta de la realidad" para rechazar críticas vertidas por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, por "financiar" desde el Gobierno autonómico a medios que no tienen "el suficiente rigor y ética periodística para informar".

Tras indicar que el Gobierno de Extremadura "a diferencia" del partido de Irene de Miguel "cree en el pluralismo", Guardiola ha subrayado que "con ese fin desarrolla la política de comunicación y de publicidad institucional", que según ha remarcado se rige por una ley que fue debatida y aprobada en la Asamblea y que "define perfectamente cuáles son los requisitos que deben cumplir las campañas institucionales de publicidad y de comunicación".

Así, en respuesta a una pregunta sobre la cuestión formulada por De Miguel este jueves en el pleno de la Asamblea, la jefa del Ejecutivo autonómico ha defendido que la política de comunicación institucional de la Junta se ejerce "con transparencia, con objetividad y sin ningún tipo de temor" porque "el periodismo es democracia" y "sin periodismo no hay democracia".

"Yo entiendo que su partido lo que prefiere y con lo que se siente más cómodo es con el periodismo de Granma, de Pravda o de ese canal Red que ustedes consumen en la intimidad gustosamente y que dirige el tan objetivo y plural Pablo Iglesias", ha ironizado Guardiola, quien ha remarcado que su gobierno "no ve un enemigo en el periodismo".

"Ustedes están demasiados familiarizados con la censura, pero yo prefiero apostar por una visión abierta de la realidad, y desde luego sin ninguna trinchera ni miedo a la verdad", ha incidido a Irene de Miguel.

Unidas critica la política de comunicación institucional

Por su parte, Irene de Miguel ha criticado la "doble moral" y la "doble vara de medir" de Guardiola porque, a su juicio, "critica y moraliza sobre lo que le sucede a ella y su entorno pero se muestra siempre impasible con lo que le sucede a los demás"; y ha defendido que a su juicio "no vale todo para atacar al rival político".

"Esta semana le hemos visto sumamente indignada con un meme de mal gusto en las redes sociales del PSOE y usted preguntaba en su Twitter si valía todo para atacar al rival político", ha apuntado, al tiempo que ha defendido que "no, no vale todo para atacar al rival político".

"No vale con amenazar a una diputada con que tenga cuidado con su hijo... No valen memes hirientes, ni valen amenazas de muerte como los que ha recibido mi compañera Nerea esta misma semana por defender el reconocimiento de las lenguas extremeñas. No vale todo, no nos podemos dejar arrastrar por el odio, por la crispación que generan, que consienten y que fomentan sus compañeros de la extrema derecha con los que quiere aprobar los presupuestos", ha dicho.

En este punto, ha criticado que la Junta conceda "100.000 euros de dinero de los extremeños a pseudomedios de comunicación ultras que tienen sentencias firmes por desinformar, por calumniar, por difamar", ya que esto a su juicio "es contribuir directamente el odio y la crispación" que Guardiola "critica" y que se traduce en que "representantes políticos reciben amenazas de muerte o son apaleados como sucedió al presidente Sánchez en Paiporta".

Ha lamentado, también, que la Junta "infla con 34.200 euros" a OK Diario, "propiedad del multicondenado Eduardo Inda, vocero de las cloacas del estado" y que según un juzgado de Madrid "no cumple con el mínimo requitiso de veracidad cuando atacaba a la persona que destapó la 'Trama Gürtel', la mayor trama de corrupción del PP".

Asimismo, ha rechazado que la Junta "riega con más de 50.000 euros" a Libertad Digital, que "no para de difamar y calumniar" y que es un "medio financiado con la caja B del PP que gestionaba el extesorero del PP, y donde Federico Jiménez Los Santos vomita matutinamente lindezas como que 'el bebé de la señora Bescansa debe ir a algún contenedor', o que 'cada vez que ve a alguien de Podemos le sale el monte que lleva dentro y nos dispararía'", o que tiene una "especial obesión" con Irene Montero y "la llama matona barata, analfabeta funcional o novia del amo".

"Es verdad que a usted el señor Federico Jiménez Losantos le dedicó calificativos gloriosos, no sabemos si estos 50.000 euros son el impuesto revolucionario a pagar para que deje de insultarla", ha añadido De Miguel a Guardiola.

Al mismo tiempo, ha considerado que a los extremeños les sale "un poco caro" la promoción que hace la Junta de sus política al conceder 18.000 euros, ha dicho, "por una entrevista de 20 minuto al consejero Guillermo Santamaría".

Ante esta situación, ha pedido a la presidenta de la Junta que "empiece por dar ejemplo" y "deje de financiar a medios que no tengan el suficiente rigor periodístico y la ética periodística necesaria para informar". "Porque si no sus pretensiones de huir de la crispación, de huir de la desinformación no se las cree nadie, y muestra de nuevo su falta de coherencia", ha añadido.

Finalmente, a Guardiola ha respondido también que lo que haría su partido su gobernara "nunca" haría "lo que ha hecho Mazón, irse a un restaurante cuatro horas mientras está muriendo ahogada la gente".

Réplica de Guardiola

En su réplica a Irene de Miguel, la presidenta de la Junta ha reconocido que le "avergüenza" la "manipulación" la portavoz de Unidas por Extremadura en su intervención de este jueves en la pregunta que le ha realizado en el pleno de la Asamblea; y ha remarcado la defensa que el Gobierno regional hace del "peridismo independiente".

"No puede pretender que sus criterios subjetivos, sectarios, censores sean los que marquen la convivencia con las extremeñas y con los extremeños", ha espetado a De Miguel.

"Lo que usted no puede pretender es que gusto personal, que está construido durante años basado en prejuicios y en propaganda sea compartido por una sociedad tan plural como la extremeña", ha espetado a Irene de Miguel, a la que también le ha indicado que "no puede pretender que esa visión de la realidad tan pequeñita y tan dogmática que tiene sea compartida" por el Gobierno regional.

En este sentido, ha añadido que el partido de Irene de Miguel tiene "un serio problema con la verdad" porque, tal y como ha recordado, "cuando aprobaron la vergonzosa ley del 'sólo sí es sí' también querían culpar a los periodistas porque narraban a diario y con mucha precisión las excarcelaciones y las rebajas de condena de violadores".

También ha reprochado a De Miguel que cuando el periodismo contó la "batalla" de Podemos y Sumar "también se sintieron muy indignados, porque como en Las Vegas pretenden que lo que pasa y lo que sucede en la extrema izquierda se quede en la extrema izquierda".

"Les hubiera gustado que lo de Galapagar no hubiera salido en los medios y tampoco lo de Íñigo Errejón, porque ustedes, señora De Miguel, confunden el periodismo con el activismo", ha añadido Guardiola, quien ha subrayado que ella por el contrario sí cree en el "periodismo independiente".

Así, ha incidido en que el partido de Irene de Miguel "está muy cómodo en la censura y en el silencio ajeno"; y ha afirmado que si aquélla pudiera "haría desaparecer a los medios de comunicación que no le bailan el agua y que no le ríen las gracias, esos medios de comunicación que lo que hacen es buscar la verdad y poner el populismo que usted representa frente al espejo", ha concluido la presidenta extremeña.