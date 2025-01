Gallardo reafirma su "compromiso firme" de estar en la Asamblea esta legislatura, una vez que pase el proceso judicial

El recién reelegido secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado este lunes su "compromiso firme" de estar en la Asamblea de Extremadura "en esta legislatura", aunque ha abogado por esperar al procedimiento judicial abierto por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, y a que "se complete todo el proceso orgánico del PSOE",

"Alguien podría pensar que me voy a la Asamblea de Extremadura corriendo para evitar el proceso judicial", en el que ha reiterado que "no hay nada y que cuando no hay nada, nada tiene uno que temer", tras lo que ha resaltado que no se va "a aforar para que el procedimiento tenga que saltar", ha destacado Gallardo en una entrevista este lunes en el programa 'Primera Hora', de Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press,

Ante esta situación, Gallardo ha señalado que va a esperar al procedimiento judicial, y a que "se complete todo el proceso orgánico del PSOE", ya que según ha recordado, ahora tienen que celebrarse los procesos congresuales en Cáceres y Badajoz, y posteriormente los locales.

En cualquier caso, Gallardo ha reafirmado que su "compromiso de estar en la Asamblea, de hacer oposición desde la Asamblea y de poder replicar la política frente a frente a la señora Guardiola, es un compromiso firme que se dará en esta legislatura", ha reafirmado.

"NO HAY NADA" EN CASO DEL HERMANO DE SÁNCHEZ

Respecto a la investigación judicial sobre la contratación de David Sánchez, el también presidente de la Diputación de Badajoz ha insistido en que "no ha nada", aunque ha entendido que "lógicamente la justicia tiene que indagar, aunque sea una noticia falsa", y sea "una denuncia que parte de seis acusaciones particulares que tienen en común, que son todas de derecha o de ultraderecha, pero ha asegurado que "la verdad siempre aflora".

Gallardo ha señalado que es una situación "dura", porque "detrás de cada político hay personas y hay familias", tras lo que ha asegurado que "cuando uno tiene convicción y la seguridad de que aquello que se denuncia es falso, pues lógicamente tiene que esperar, pero la confianza es máxima", ha resaltado.

En cuanto a la filtración de los vídeos de las declaraciones del propio Gallardo y de David Sánchez, entre otros, el dirigente socialista lo que ha considerado "muy triste, porque se supone que la instrucción es secreta, que estábamos declarando a puerta cerrada", y es algo que "erosiona la justicia", ha dicho.

Respecto a la posibilidad de que se abra juicio oral sobre este caso, Gallardo ha señalado que entonces "vamos al juicio oral sin ningún problema", y no tendría que dejar su cargo de secretario general, ya que el "PSOE en su Congreso establece que solo cuando hay condena firme".

En el caso de que hubiera una condena firme, "no habría necesidad de que nadie me pidiera el irme del partido, porque lo haría yo mismo", ha asegurado Gallardo, quien se ha mostrado convencido de que "no la va a haber porque no hay ningún tipo de hecho que pueda ser constitutivo de delito", ha asegurado.

APOYO DE LA MILITANCIA

En cuanto a los resultados de las primarias del PSOE extremeño celebradas este pasado sábado, que ganó con el 61,78 por ciento de los votos, frente al 36,98 por ciento que consiguió Esther Gutiérrez, el dirigente socialista ha admitido que sí "esperaba que la militancia se hiciera cargo de la situación del partido".

Y es que, en las agrupaciones socialistas se veía la "preocupación" de que el PSOE se enfrascara "en procesos internos que nos llevaran a mirarnos a nosotros mismos y no realmente a los problemas que tiene Extremadura, que son muchos con el gobierno de la señora Guardiola y el PP".

Sobre la presentación de una candidatura alternativa, encabezada por Esther Gutiérrez, a este proceso de primarias, Gallardo ha apuntado que "a nadie le puede molestar la democracia", pero sí le ha " preocupado es que después de nueve meses escasos tuviéramos que iniciar un proceso de primarias", ha dicho.

En cuanto a la diferencia de resultados entre ambas provincias, ya que en la de Badajoz, la victoria ha sido para Gallardo con el 77,81 por ciento de los votos, frente al 20,79 por ciento de Gutiérrez, mientras que en la de Cáceres, la victoria ha sido para Gutiérrez con el 64,63 por ciento de los votos, frente al 34,42 por ciento de Gallardo, el secretario general ha señalado que "al final los resultados no marcan un voto diferenciado".

A su juicio, lo que se traslada con los resultados de estas primarias "es una participación y en definitiva un resultado común, y es un resultado del 62% que marca claramente que el PSOE consolida el liderazgo y que sobre todo mira y aspira al futuro con mucha esperanza", ha dicho.

"Es verdad que todavía en Cáceres hay una opción mayoritaria, que no es la mía", ha admitido Gallardo, quien en cualquier caso ha valorado que "ha mejorado mucho y que ciudades como Plasencia han dado un vuelco", lo cual a su juicio implica que "se han sentido escuchados y han sentido que el secretario general y su ejecutiva dan respuesta a sus preocupaciones".

Ante esta situación, Gallardo ha avanzado que va "a seguir trabajando, como venía diciendo hasta ahora, sin descanso", por los intereses de los extremeños, para lo cual "uno tiene que estar en el territorio y conocerlo bien", ha reafirmado.

AVANZA CAMBIOS EN LA EJECUTIVA

"Vamos desde hoy a trabajar sobre el equipo de mujeres y hombres que han de configurar esa ejecutiva que tiene que ser plural", y que estará basada en los principios de "igualdad y equilibrio territorial", ya que según ha resaltado, la unidad para él "es fundamental y es lo que he venido aplicando".

Según ha dicho, en los nueve meses que lleva como secretario general ha "trabajado sobre la unidad, no sobre nombres y apellidos", tras lo que ha resaltado la "oportunidad" que se presenta el próximo fin de semana con la celebración en Plasencia del XV Congreso Regional del PSOE de Extremadura, ha dicho.

En cuanto a las críticas de la candidata Esther Gutiérrez a la falta de integración en los órganos del PSOE, Miguel Ángel Gallardo ha considerado que "sobre ese relato podía haber dudas hasta el sábado. Después del sábado se ha disipado, porque había unidad, porque el 62% de los compañeros lo han trasladado así, frente a un 36 por ciento".

Respecto a la composición de la nueva Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura, Gallardo ha señalado que la actual "ha trabajado muy bien porque ha ampliado, esa participación, esa unidad que el partido no tenía al inicio de su mandato", pero para esta nueva andadura, habrá "cambios, lógicamente, para incorporar esas sensibilidades".

Y es que, según ha dicho, él quiere ser "el secretario general de todos los extremeños del PSOE", y aunque ha valorado que en estas primarias ha logrado "un respaldo mayor en la provincia de Cáceres que en las anteriores", ha admitido que "todavía la brecha es grande".

Por este motivo, ha avanzado que se sentará con el Comité Provincial del PSOE de Cáceres que salga del cónclave provincial, con el objetivo de que "se sientan, no sólo partícipes, sino parte central del proyecto socialista".