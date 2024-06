Gallardo no cree en "ninguna" financiación singular, sino en la "singularidad" de los territorios

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que no cree "en ninguna financiación singular", sino que cree "en la singularidad de los territorios", ante lo que ha abogado por una financiación "que sea multilateral, equitativa, justa" y "sobre todo que permita, como principio fundamental, el saber que no tributan los territorios, que tributan las personas".

En el caso de Extremadura, ha remarcado, su "singularidad" es la dispersión, el territorio y la poca población, ante lo que ha abogado por definir un marco común, y que, una vez que esté este último, posteriormente definir cómo se pagan esos servicios públicos, "porque lo fundamental de un sistema de financiación es saber cuáles son las situaciones y especificidades de cada comunidad, para que se garanticen y queden cubiertos los derechos y los servicios públicos".

Así lo ha señalado al ser preguntado por la financiación autonómica y la financiación "singular" de la que se habla estos días para Cataluña, así como por su opinión como secretario general del PSOE extremeño por unas declaraciones que se han hecho virales en las últimas horas de la diputada de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, sobre esta misma cuestión y en las que apunta que cada catalán "pierde" 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español y que un extremeño "gana" 3.200.

En este sentido, Gallardo ha explicado que ya ha trasladado su opinión sobre financiación, y que lo hizo "incluso antes" que el gobierno de la Junta de Extremadura: "nosotros creemos en la financiación que sea multilateral, equitativa, justa y sobre todo que permita, como principio fundamental, el saber que no tributan los territorios, que tributan las personas".

"Por lo tanto el principio de equidad, de solidaridad, es algo que es intrínseco a lo que yo pienso", ha remarcado, al tiempo que ha apuntillado que un Estado que recauda "tiene que ser fuerte para que se beneficien los que más lo necesiten", mientras que "paguen los que más tienen".

Un principio que, en su opinión "se ha roto un poco en Extremadura" y ante lo que ha sostenido que ve que "debilita" a la región la posición del gobierno de María Guardiola y que esas declaraciones virales citadas "se refuerzan" con la bajada de impuestos en la comunidad extremeña.

A este respecto, ha incidido en que, cuando se bajan impuestos en Extremadura, "alguien puede decir que cómo es necesario que pidamos solidaridad" cuando un ciudadano que tenga los mismos recursos puede llegar a pagar más en Cataluña que en la región extremeña, donde se le bajan los impuestos.

"Por lo tanto, financiación y fiscalidad. No puede ser que haya comunidades que estén bajando los impuestos y se conviertan en dumping fiscales que están perjudicando al conjunto del Estado. No se puede estar bajando impuestos y estar exigiendo mayores recursos, no puede ser, no tiene sentido", ha expuesto, para exigir que "aquellos impuestos que estaban y que se han quitado se restituyan para ser creíbles".

Miguel Ángel Gallardo ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa en la que acompañado del rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro María Fernández, han firmado un convenio para la realización de actividades I+D+I.