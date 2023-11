Los extremeños se congregan en Cáceres y Badajoz en contra de la amnistía

Los populares extremeños han cifrado en 22.000 el número de asistentes a las concentraciones convocadas en Cáceres y Badajoz, como capitales de provincia, en contra de la amnistía y el pacto con los independentisas.

En concreto, 12.000 personas de toda la provincia pacense se protestaban en el paseo Condes de Barcelona de Badajoz y en Cáceres en el paseo de Cánovas se congregaban más de 10.000 manifestantes pidiendo dignidad para nuestro país.

No obstante, la Delegación del Gobierno ha registrado un total de 13.000 manifestantes.

CONCENTRACIÓN EN CÁCERES

Unas 6.000 personas según fuentes de la Delegación del Gobierno (Policía Nacional) y 10.000 según fuentes del PP asistieron a la concentración en el Paseo de Cánovas. La presidenta del PP María Guardiola, asistía al acto de protesta de la ciudad de Cáceres y ponía voz al manifiesto nacional, asegurando que el gobierno regional no se va a rendir y explicaba estará tiempo del cambio para Extremadura, a pesar de que el Gobierno de España haya abandonado a la región. El céntrico Paseo de Cánovas se ha llenado de banderas españolas, extremeñas y europeas bajo una lluvia que no ha dejado de caer en toda la mañana en la capital cacereña. Con gritos de 'No a la amnistía', 'España no se vende' y 'Puigdemont a la cárcel', los cacereños se han concentrado alrededor del Quiosco de la Música paraguas en mano, y han desbordado el paseo hacia los laterales de la avenida de España que ha tenido que ser cortada el tráfico.

La presidenta regional del PP y presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que ha acusado a Pedro Sánchez de ponerse "al frente del movimiento independentista" por "querer perpetuarse en el poder" después de perder las elecciones.

"Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando", ha dicho Guardiola en la lectura del manifiesto, que recoge que "la gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país" porque se han ido fuera de España "en su intento de destruir la democracia" y "no dan la cara".

Por contra, el PP "no se esconde" y sale a la calle "orgulloso de nuestra nación, de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España", ha recalcado la presidenta.

CONCENTRACIÓN EN BADAJOZ

Cerca de 7.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, y más de 12.000 según los datos ofrecidos por el PP, se han concentrado este domingo en las arterias de la ciudad de Badajoz para clamar contra la amnistía para los implicados en el 'procés' y los pactos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas.

En la protesta "por la igualdad de los españoles, no a la amnistía" de la capital pacense, ha intervenido el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, quien ha asegurado que "por primera vez, el Estado forma parte de un ataque contra" el Estado de Derecho y la Constitución.

Asimismo, Bautista se ha referido al principio de igualdad, recogido en la Carta Magna, como uno de los reclamos que han hecho en esta jornada los extremeños que no quieren ser "españoles de segunda", ni que les lleguen "las migajas", mientras "se le promete a los catalanes, con ese pacto, la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda, más 26.000 millones para el Rodalíes".

Esta concentración que se ha saldado sin ningún tipo de incidencia, ha sido definida por el popular como un "absoluto éxito", al tiempo que ha reiterado que la convocatoria ha sido hecha "de forma independiente" por el PP de Extremadura y que quien ha querido sumarse, lo ha hecho.

VOX CONTINÚA LA PROTESTA ANTE LA SEDE DEL PSOE

Vox, por su parte, no solo ha acudido a la manifestación convocada por el PP en la capital pacense, así como en la cacereña, sino que también se ha trasladado a la sede del PSOE de Badajoz con objeto de protestar contra lo que el presidente del grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo, ha definido "sin ningún tipo de vacilación" como un "golpe de Estado" perpetrado por Sánchez "contra España".

Pelayo, también ha recordado, en declaraciones a los medios, las palabras del líder de su partido, Santiago Abascal, al decir que "no es el momento de los partidos políticos" sino de "preservar la unidad" del país.

"Quieren disolver España, tienen la pretensión de hacer un referéndum en Cataluña y en el País Vasco. Ya lo han dicho los separatistas que es una condición y, naturalmente, nosotros estamos en contra de que nuestra patria sea desgajada por un político oportunista y por la voluntad de un solo hombre", ha advertido Pelayo.

Tras insistir en que hoy es un día "de estar en la calle", el presidente del grupo parlamentario en la Asamblea ha recalcado que "es un disparate" la situación política que atraviesa el país, al tiempo que ha alentado a "pararlo en la calle" de una manera "cívica y con orden".

"Vox es el partido de la ley y el orden, pero no puede salirse con la suya un solo hombre contra la voluntad de gran parte de la nación", ha concluido.

Aunque las concentraciones del PP estaban convocadas en Badajoz y Cáceres, también en Mérida, la capital autonómica extremeña, varias decenas de personas han acudido a mediodía a la Plaza de España, donde se encuentra el ayuntamiento, con banderas rojigualdas.