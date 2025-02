Extremadura pide refinanciar su deuda en el FLA e incide en que peleará por "cada céntimo" para contar con más recursos

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado que este pasado lunes la comunidad ha pedido al Ministerio de Hacienda poder refinanciar su deuda en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y ha incidido en que la región peleará por "cada céntimo" para contar con más recursos que destinar a la financiación de los servicios públicos.

"Cada céntimo cuenta y este Gobierno pelea cada céntimo y lo haremos con todos los instrumentos y todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición", ha señalado, además de indicar que Extremadura tiene en torno a 2.000 millones de euros de deuda en el FLA, que la está pagando "mucho más cara que en los mercados".

Por ello, Manzano ha señalado que, a diferencia de otros territorios, Extremadura sí quiera hacer frente, como lo hacen todas las familias, ha dicho, al pago de las deudas. "A los ciudadanos no se les condonan las deudas, ¿por qué se tienen que condonar las deudas a los territorios?. Las queremos pagar, pero las queremos pagar en condiciones justas", ha aseverado.

Así, como ha avanzado, la Junta espera que en 2025, cuando sea autorizada a refinanciar el FLA de 2023, se tenga un ahorro estimado de 12,2 millones de euros. "Si lo llevamos hasta el año 2035, nos vamos a ahorrar 86 millones de euros", ha planteado.

Además, y si se refinancia el FLA de 2024, ese ahorro va a ser de 11 millones de euros y un total también hasta 2035 de 67 millones de euros que la región se ahorraría para mejorar los servicios públicos de calidad, ha señalado

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia, a petición propia, en el pleno de la Asamblea, para informar del criterio de la Junta sobre las previsiones para el ejercicio presupuestario en 2025.

Allí, Manzano ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a los extremeños, ya que, a pesar de no tener presupuestos al prorrogarse los de 2024, se cuentan con los más altos de la historia de Extremadura al superar los 8.000 millones de euros.

REQUERIMIENTOS Y DEUDA AUTONÓMICA

Durante se intervención, Elena Manzano también se ha referido a que la Junta mantiene dos requerimientos pendientes de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica, con los que exige que, respecto a la del año 2021, el Gobierno devuelva 19,7 millones de euros y, respecto a la del año 2022, 94,94 millones vinculados al IVA y a los impuestos especiales.

Respecto a la deuda de la región, Manzano ha informado de que se sitúa en un 20,9 por ciento del PIB, por debajo de la media de las comunidades autónomas. "Vamos a pelear cada céntimo", ha insistido la consejera, quien también ha dicho que lo hará de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, que debe proveer a Extremadura de recursos para garantizar su suficiencia financiera.

"Diremos muy claro no al cupo separatista catalán, diremos muy claro y muy alto no al principio de ordinalidad y diremos muy alto y muy claro no al reparto de las figuras impositivas en atención al Producto Interior Bruto que tiene cada territorio", ha asegurado Manzano, quien también ha avanzado que exigirá que el Fondo de Compensación Interterritorial tenga una dotación suficiente, ya 432 millones para repartir entre todas las comunidades autónomas es una "cuantía ridícula".

"Tenemos el instrumento que necesitamos para seguir trabajando. No nos va a parar nadie. Pese a que no haya podido seguir adelante ese presupuesto del año 2025, quiero trasladar tranquilidad, seguridad, certeza, compromiso y trabajo diario para seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es que esta comunidad autónoma se sitúe donde siempre tuvo que estar", ha asegurado.

En su intervención, la consejera de Hacienda ha hecho un repaso por las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Extremadura y que ha permitido, por ejemplo, devolver a las familias extremeñas más de 120 millones de euros obteniendo, al mismo tiempo, una mayor recaudación que ha permitido prestar un mejor servicio, ha defendido, además de recalcar que, en 2025, se seguirá apostando por una Administración Pública que cuida de sus empleados.

"Por supuesto, que vamos a cumplir con todos los compromisos salariales que hemos asumido y que hemos avanzado", ha asegurado la consejera, además de indicar que Extremadura es la comunidad autónoma que menos tarda en pagar a sus proveedores.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado socialista Jorge Amado ha criticado que, después de consumarse el "mayor fracaso político" de la historia de Extremadura tras la retirada de los presupuestos autonómicos tras la incapacidad "manifiesta y reiterada" de Manzano para llegar a acuerdos, ésta comparezca "a rastras" y obligada por una solicitud del PSOE.

De este modo, ha criticado que el de la Junta es un "gobierno soberbio" que actúa como si tuviera mayoría absoluta a pesar de tener una "absoluta minoría". "¡Qué feliz sería sin nosotros!, ¿eh?, ¿a que sí? Hombre, qué feliz sería sin la oposición. Pero es lo que tiene la democracia, qué pereza da la democracia, ¿verdad?", ha dicho.

Por ello, Amado ha afeado el "gobierno absolutamente desnortado" a pesar de que Manzano comparezca "con argumentos de Mr Wonderful", al tiempo que ha considerado que gobernar en base a modificaciones de crédito va a ralentizar la administración y, por tanto, se debería explicar cómo va a afectar eso a las licitaciones, a los contratos o a los pagos.

Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha asegurado que habrá que estar pendiente del cumplimiento de la acción del gobierno cuando los presupuestos están prorrogados y ha señalado que, "sin tener un compañero de viaje que les respalde, difícilmente lo van a poder llevar a cabo y a efecto".

"Pero si a ello le suma la falta de criterio, sinceramente, les veo un futuro incierto, negro y poco halagüeño. Lo cierto y verdad es que Extremadura tiene los presupuestos prorrogados única y exclusivamente por la responsabilidad suya y la de señora Guardiola y, evidentemente, del equipo de gobierno", ha incidido Bravo.

Por ello, ha considerado que la Junta no puede echarle la culpa a Vox, antiguo socio de gobierno, al tiempo que ha criticado que la Junta haya tenido "poca cintura para bailar", no solo con Vox, ha dicho, sino también con el PSOE. "Señores del PP y de la Junta, ustedes quieren todo y no ceden nada", ha apuntado.

Asimismo, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha espetado a Manzano que no se debe atribuir que ellos solo representan a Extremadura, además de criticar la intervención de "autoloa" que ha desarrollado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que la Junta podrá tirar hacia adelante con los PGEx prorrogados a través de modificaciones de crédito pero ha condenado la hoja de ruta basada en "desmantelar la capacidad de la Administración de intervenir en los problemas de la gente" y, a cambio, promover el "individualismo o el egoísmo fiscal".

"Dejen de plantear una Extremadura idílica que solo existe en sus cabezas. Extremadura tiene problemas y necesita de la Administración que actúe, y ustedes están renunciando continuamente a recaudar dinero", ha lamentado.

Finalmente, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha asegurado que, "con tres chascarrillos y multitud de excusas", Amado no va a tapar la "pinza" que, junto a Vox, ha realizado dicho grupo en el debate presupuestario, en el que han "primado más los intereses partidistas que los de Extremadura".

No obstante, los 'populares' han transmitido tranquilidad a los extremeños porque la región cuenta, desde el 1 de enero, con los mejores presupuestos.

"Los más altos de la historia, los más sociales de la historia, los que han propiciado creación de empleo, crecimiento económico, sostenibilidad de la educación y la sanidad", ha dicho.