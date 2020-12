Extremadura permite reuniones con más de 10 personas si son convivientes.

El Plan de la Navidad se activará en Extremadura el lunes 14 de diciembre y permanecerá en vigor hasta el día 6 de enero. El número de personas que pueden reunirse será de un máximo de 10, pudiendo ser más si son convivientes, y se recomienda en cualquier caso que pertenezcan al menor número de grupos de convivencia que sea posible. En el interior de los locales de hostelería, seguirá rigiendo el máximo del 40% de ocupación y primará la distancia de seguridad sobre el aforo, según ha explicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles. La Junta se reserva a tomar medidas adicionales si se diera un cambio brusco en la incidencia de la enfermedad. Además se puntualiza que los locales de ocio podrán acoger a personas hasta la 1 de la mañana, con la media hora después para el regreso a casa. Esa ampliación hasta la una y media de la madrugada del toque de queda estará en vigor en Nochebuena, Nochevieja y en las madrugadas del 18 al 19 y del 19 al 20 de diciembre. También se editará una Guía de Terrazas, en donde se establece la tipología de estas; Así, serán considerados espacios exteriores, con un aforo del 50% terrazas con tan sólo un techo, o con un techo y dos paredes de un metro de altura o con un techo y una pared lateral. Las que no cumplan estas condiciones estarán al 40%.

Además, se recuerda que las campanadas serán virtuales, no se va a solicitar el cierre de la frontera portuguesa, aunque si se coordinarán las autoridades a ambos lados de la raya, y se defiende la decisión de no perimetrar la comunidad durante este puente, ya que se prefiere intensificar el control policial en los aforos y medidas de seguridad y no destinar efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a controlar el acceso de los vehículos a la comunidad. En todo caso, Vergeles llama a la responsabilidad, aunque da por hecho que habrá picaresca.