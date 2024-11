Extremadura grita para que se escuche a las víctimas y contra el negacionismo: "han perdido el pulso a la moral"

El acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Extremadura ha alzado la voz de la comunidad para que se escuche a las víctimas, pero también ha puesto el acento en la necesaria unidad de acción y contra el negacionismo de una realidad que se ha cobrado la vida de al menos 40 mujeres en España en lo que va de año.

En recuerdo de todas ellas, y de las 1.286 que constan en las estadísticas desde que comenzarán ha contabilizarse en 2003, doce de ellas en Extremadura, se ha guardado un minuto de silencio en el inicio de un acto enmarcado en el programa organizado por la comunidad autónoma con motivo de este 25N que se celebra bajo el lema 'Alza la voz para que se las escuche a ellas'.

Al mismo han asistido representantes de las principales instituciones públicas de la región, como las presidentas de la Junta, María Guardiola, de la Asamblea, Blanca Martín, y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, así como el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana.

También los presidentes de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Miguel Ángel Morales, respectivamente, el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), Manuel José González Andrade, o el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, entre otras autoridades.

Asimismo representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Unidas por Extremadura, que han acordado un manifiesto conjunto, que han leído sus portavoces de igualdad, y del cual ha vuelto a desmarcarse Vox, si bien en el acto ha estado presente uno de sus diputados.

Una falta de unanimidad que ha impedido la firma de una declaración institucional que no ha pasado por alto la presidenta extremeña quien, con la voz quebrada, según ha reconocido, después de asistir a la representación de un extracto de la obra de teatro 'Ifigenia', estrenada este verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ha apelado a la libertad de las mujeres como un "compromiso sólido e inexcusable".

"Quien no esté con nosotras es que ha perdido definitivamente el pulso a la verdad, a la moral y a los tiempos que nos vienen dados", ha señalado Guardiola, porque, ha añadido, "no hay nada más urgente, más justo, más legítimo que construir una Extremadura" donde todas las mujeres puedan "caminar libres, sin matices, sin condiciones y sin miedo", ha argumentado, antes de recordar el lema de los actos con motivo del 25N en Extremadura.

Guardiola ha defendido que las mujeres que han sufrido violencia necesitan "algo más que empatía". "Necesitan recursos, respuestas rápidas", ha apuntado, y en este sentido se ha referido a la puesta en marcha "en cuestión de días" de los cuatro centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.

Unos centros cuyo personal estará preparado, ha dicho, para dar "la mejor asistencia" a las víctimas, porque "si la violencia contra las mujeres no duerme, los recursos para combatirla tampoco", ha señalado al referirse a una lucha que "no puede ser un tema de un solo día" ni tampoco corresponde a un único colectivo: "Nos corresponde a todas y a todos. Aquí no hay siglas. Aquí hay solo una fuerza que empuja unida hacia la igualdad".

EL NEGACIONISMO, UNA ESTRATEGIA NARRATIVA

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha dicho que "la negación ante la falta de propuestas constructivas que mejoramos como individuos y sociedad sea una estrategia narrativa para convertirla en una verdad de ficción", a lo que ha añadido que no está dispuesta a aceptar que esa estrategia sea "la base de la continuidad" de un patriarcado que "lejos de estar derrotado, se expande para seguir matando, violando, abusando".

Para Martín es "aterrador" e "indignante" escuchar las cifras de violencia machista en todo el mundo, que reflejan que en 2023 una mujer fue asesinada cada 10 minutos a manos de sus parejas u otros miembros de su familia.

En su intervención, se ha referido a producciones audiovisuales que reflejan la dificultad a la que se enfrentan las víctimas para denunciar los crímenes sufridos, como es el caso de la película de Icíar Bollaín 'Nevenka' o la serie española 'Querer', donde se expone el patriarcado como un "barco cultural" a las mujeres a las que han "aislado, silenciado y culpabilizado de los males de este mundo desde Eva hasta nuestros días".

Martín, que también se ha referido al caso de Giselle Pelicot, ha apuntado hacia el papel de las redes sociales: "de poco sirve una educación pública plural, diversa, igualitaria e integradora si desde los dispositivos móviles la juventud es bombardeada por titulares y cortes de vídeo interesados, falsos y machistas".

La presidenta de la Asamblea ha hecho un llamamiento a "tomar partido" ante el "silencio social que relativiza, que no condena, que no aísla al depredador", sino que lo "revitaliza y protege", y por ello ha prometido públicamente que no dejará pasar un día de su vida "sin combatir la violencia contra las mujeres".

MANIFIESTO DE PP, PSOE Y UNIDAS POR EXTREMADURA

Las portavoces de Igualdad de los grupos parlamentarios que han firmado el manifiesto, Isabel García López (PP), Soraya Vega (PSOE) y Nerea Fernández (Unidas por Extremadura), han leído un texto en el que se expresa el compromiso de la Asamblea contra la violencia machista, haciendo hincapié en que toda desigualdad "produce daños en las vidas de las víctimas".

"La violencia de género es una terrible vulneración de derechos humanos que pone en cuestión la calidad democrática" de España, de Extremadura y de la sociedad, por ello consideran que la mejora de la respuesta institucional es un aspecto "indispensable" para garantizar los derechos de "recuperación, reparación y garantía de no repetición de las situaciones de violencia hacia las mujeres".

Los grupos firmantes consideran que la sociedad "al completo" debe tomar "parte activa" en la construcción de igualdad entre mujeres y hombres, así como que para la prevención de todos los tipos de violencia hacia las mujeres es necesaria la educación, la formación, la sensibilización.

"Es vital no banalizar ningún tipo de violencia ni situación y fomentar la coeducación en todas las esferas de la vida privada y pública", añade el texto, que hace referencia a los avances que se han producido a nivel legislativo, con la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como la Ley 8/2011, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, y también político, con el Pacto de estado contra la Violencia de Género.

Por todo ello, los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura manifiestan su solidaridad con las mujeres, niños y niñas que sufren "la expresión machista más extrema y cruel", y ratifican su "compromiso" contra la violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones, así como se oponen a "cualquier discurso negacionista que haga peligrar los consensos básicos".

Apoyan asimismo las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia machista, poniendo una atención especial en la infancia, adolescencia y juventud, e instan a todos los partidos políticos a "redoblar esfuerzos" para que la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género sea una realidad este 2024.

E instan a los gobiernos a poner a disposición los "recursos necesarios" para seguir avanzando en erradicar la violencia contra las mujeres y se comprometen a colaborar con el movimiento feminista.