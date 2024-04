Victoria de Manu Cordero en Guadalcanal donde se viste de líder de la Copa de España XCM

El llerenense Manu Cordero (Extremadura-Ecopilas) se ha proclamado vencedor de la XIII Maratón BTT Capitana Javi Cabeza, segunda prueba puntuable la Copa de España XCM disputada en la localidad sevillana de Guadalcanal, victoria que le ha aupado hasta el primer puesto de la clasificación general. Su compañero Juan Luis Pérez, en sub23, también es líder en su categoría tras lograr la tercera plaza.

SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA EN GUADALCANAL CON DEDICATORIA

Más de 360 deportistas se enfrentaban ayer a una nueva edición de esta clásica prueba del btt nacional en la que el conjunto extremeño venía a por todas, conocedores que “Guadalcanal es una buena plaza para ellos, donde de nuevo Manu Cordero salió por la puerta grande”, tras su triunfo del año pasado, en una zona muy conocida para él ya que además del terreno sevillano que recorre esta prueba, también lo hace por la Campiña Sur de Badajoz, atravesando los términos municipales de Reina, Casas de Reina, Trasierra, Fuente del Arco y Llerena, esta última, cuna del corredor extremeño y de toda su familia, muy presentes cada vez que Cordero acude a esta cita, donde realmente es muy querido.

En los 86 kilómetros y 2.200 metros de desnivel acumulado el extremeño invirtió un tiempo de 3:34’21”, llegando en solitario a la línea de meta, donde tuvo tiempo de dedicar este triunfo a su tío fallecido. “Nos dejó hace unos meses y ayer cuando pasaba por cada sitio más profundo del monte era imposible no acordarme de él, cada vez que corría en casa siempre estaba donde menos me lo esperaba. Allá donde esté estoy seguro que junto al resto de mi familia habrá disfrutado mucho con este triunfo”, comentaba Manu en sus redes sociales, que también afirmaba “que para él es fácil correr por donde suele entrenar muchos días al año y tenía claro que desde el primer momento había que salir a por la victoria”, victoria que se le pudo complicar a mitad de carrera por un pinchazo pero gracias a la labor de equipo, en este caso de Marcos García, quien no dudó un segundo de lo que había que hacer para que el líder del equipo siguiese su triunfal camino hasta la línea de meta, donde Manu señalaba al cielo para conseguir su primera victoria en la Copa de España XCM, en la que ya es líder provisional.

En segundo lugar llegaba Sergio Gutiérrez (Megabici Club Ciclista) a más de 3 minutos de Cordero, y en tercer lugar lo haría el corredor del Flyz Rothar Racing Team, Francisco Herrero, con un tiempo de 03:38:34.

JUAN LUIS PÉREZ, TERCERO, SIGUE LÍDER EN SUB23. MARIA REYES MURILLO, TERCERA

En sub 23 hombres, Juan Luis Pérez partía como líder de la clasificación general y lo sigue siendo tras su participación en Guadalcanal, donde finalizaba en tercera posición con un tiempo de 3’47”35”, tras Adrián Benedito, ganador (3:39’26”) y de Pablo Alpiste, segundo (3:44’36”).

En chicas sub23 mismo resultado que en la primera prueba de la Copa donde destaca la catalana Joana Puig, vencedora (4:35’49”) por delante de la andaluza Carmen Martín (5:09’41”) y de la extremeña del Ecopilas, María Reyes Murillo, tercera (5:29’24”), con lo que se mantienen las mismas posiciones en la clasificación general pero más distanciadas entre el trío que previsiblemente acabará en el podio final si todo sigue así.