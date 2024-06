El equipo Extremadura-Ecopilas regresa de Galicia con tres medallas, una plata y dos bronces, del Campeonato de España XCM

El papel del equipo extremeño en el Campeonato de España BTT Maratón disputado este domingo en Lalín (Pontevedra) se ha saldado con la consecución de tres nuevas medallas en tres categorías diferentes, de las más importantes del calendario español de ciclismo de montaña, élite y sub23.

Con opciones a todo en dichas categorías, la expedición extremeña salía en Lalín Bike Race con ganas de pelear por algunos de los títulos en juego, como así lo demostraron desde el mismo banderazo de salida algunos de los integrantes del Extremadura-Ecopilas.

Un gran Juan Luis Pérez en sub23, quería lograr el título nacional en su último año en la categoría. Y cerca anduvo el ciclista granadino de lograrlo, ya que estuvo prácticamente toda la prueba en el grupo de cabeza incluso liderándola, durante 85 de los 95 kilómetros del recorrido, punto donde fue superado por un imponente Adrián Benedito que se iba directo a meta logrando la victoria sin que Pérez pudiera hacer otra cosa que asegurar el subcampeonato y la medalla de plata. “Cuando hay un corredor más fuerte que tú, poco se puede hacer. Yo me he encontrado bien en este campeonato y venía a por el oro. Fue todo bien hasta que Benedito me superó en la parte final del recorrido y sólo me queda felicitarle. Cuando pase el tiempo saborearemos y disfrutaremos más esta medalla de plata", indicaba Pérez.

Javier Benítez, el otro sub23 del Ecopilas que participaba en Lalín, se quedaba a las puertas del “top ten” y se clasificaba finalmente en décimo segundo puesto.

CLASIFICACIÓN CTO. ESPAÑA XCM SUB23 HOMBRES

1º Adrián Benedito (FC Comunitat Valenciana) 4:17´01"

2º Juan Luis Pérez (Extremadura-Ecopilas) 4:19'01"

3º Roger Ferrer (Cannondale ISB) 4:22'47"

-----

12º Javier Benítez (Extremadura-Ecopilas) 4:01'36"

En mujeres, otra medalla más para la extremeña María Reyes Murillo. La corredora de Quintana de la Serena vuelve a pisar podio en una competición nacional y su palmarés sigue aumentando a un buen ritmo y lo que teóricamente queda por venir. Con una participación en chicas de las más importantes de los últimos años, Murillo, se colgaba finalmente el bronce de una carrera que se adjudicaba claramente Laia Alborch, nueva campeona de España, por delante de la andaluza Carmen Martín, subcampeona. “Muy contenta con este tercer puesto, tremendamente contenta. Sabía que iba a ser muy difícil revalidar el título del año pasado pero con esta participación lograr un nuevo podio ha sido muy importante para mí, para el equipo y para el btt extremeño. Seguimos estando ahí, que no es poco. Quiero dar las gracias a todas las personas, firmas comerciales y entidades y por supuesto a todos los que formamos este club, que hace posible que año tras año podamos estar aquí”, comentaba Murillo.

CLASIFICACIÓN CTO. ESPAÑA XCM SUB23 MUJERES

1ª Laia Alborch (FC Comunitat Valenciana) 5:15´25"

2ª Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) 5:22´58"

3ª María Reyes Murillo (Extremadura-Ecopilas) 5:39´47"

Por último destacar a otro buen corredor como es Marcos García, a quien el circuito de Lalín “le sienta como anillo al dedo ” y sale de tierras gallegas con otra medalla en su haber, la tercera del conjunto extremeño, después de haber sido uno de los verdaderos animadores de este campeonato. García se colgaba el bronce y se quedaba a 42 segundos solamente de haber podido luchar por el que hubiera sido su segundo entorchado nacional en el mismo escenario que lo logró en 2021.

El madrileño volvió a ser uno de los animadores de la carrera, poniéndose al frente del grupo de favoritos e ir haciendo esa labor de selección entre los más fuertes de los que finalmente se jugarían el triunfo final. Llegó incluso a estar escapado bastantes kilómetros y fue capaz de recomponerse, una vez atrapado, para volverse a meter entre los mejores y quedarse a muy poco tiempo al menos de haber podido pelear por este campeonato. Finalmente se colaba en la fiesta del podio final con ese tercer puesto que le otorga la medalla de bronce, muy buen resultado para un corredor que en diciembre cumplirá 38 años.

Manu Cordero, que no tuvo ayer su día y finalizaba en décimo cuarto lugar, completaba la participación de un Extremadura-Ecopilas que regresa a casa con un más que importante bagaje una vez más, en pruebas a nivel nacional.

CLASIFICACIÓN CTO. ESPAÑA XCM ÉLITE HOMBRES

1º José María Sánchez (Scott-Cala Bandida) 4:11´31"

2º Roberto Bou (Klimatiza Toteemi Cabberty) 4:11´31"

3º Marcos García (Extremadura-Ecopilas) 4:12'13"

-----

14º Manu Cordero (Extremadura-Ecopilas) 4:27'12"