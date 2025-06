La comisión sobre financiación autonómica en la Asamblea acaba sin acuerdo y con reproches sobre la ruptura del consenso

La Comisión no Permanente de Estudio sobre Financiación Autonómica creada en la Asamblea de Extremadura ha finalizado este martes sin la aprobación de ninguna de las propuestas de conclusiones presentadas por los cuatro grupos parlamentarios, con posicionamientos muy alejados y con reproches mutuos sobre la ruptura de consensos.

No obstante, se han emplazado a una nueva fecha, el 8 de julio, para darse una nueva oportunidad para tratar de cerrar algún acuerdo sobre el posicionamiento que debería llevar la comunidad autónoma para el nuevo modelo de financiación autonómica.

Y es en esto, en la necesidad de reformar el modelo, en prácticamente lo único que coinciden los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Unidas por Extremadura, mientras que Vox apuesta por superar el modelo autonómico y avanzar hacia la centralización de las competencias.

Las diferencias en las posiciones se ha puesto de manifiesto en la votación de las propuestas de informe elaboradas por cada uno de los grupos, ya que, tras quince sesiones celebradas por la comisión desde su creación el 22 de mayo de 2024, ninguna de ellas ha recibido el apoyo de ningún partido distinto al que la proponía.

Cabe recordar que esta comisión se creó a propuesta del Grupo Socialista tras la aprobación, en febrero de 2024, de una declaración institucional acordada por unanimidad de los cuatro grupos parlamentarios impulsada por María Guardiola.

Así, mientras que los socialistas la consideran un "punto de partida" para alcanzar un acuerdo para acudir a la negociación con una voz única de Extremadura, los 'populares' creen que el PSOE han utilizado esta comisión para "romper el consenso" sellado hace 15 meses.

GOBIERNO REHÉN DE INDEPENDENTISTAS

"No podemos ir a más de un acuerdo de mínimos porque tenemos a un presidente rehén de los independentistas y un PSOE de Extremadura que hace seguidismo de Pedro Sánchez", ha afeado el diputado 'popular' Hipólito Pacheco.

En este sentido, ha remarcado que es el Gobierno el que tiene que proponer un nuevo modelo, y no la presidenta de la Junta, y que si Pedro Sánchez no lo hace es porque "no hay consenso", porque el PP no va a aceptar ninguna propuesta que no cumpla con los principios constitucionales de "igualdad de los españoles y solidaridad de todas la comunidades autónomas". Por tanto, "no podemos ir a más porque el PSOE no quiere".

Pacheco ha planteado que los socialistas extremeños propusieron esta comisión a raíz de que Pedro Sánchez les afeara su posicionamiento sobre el modelo de financiación, por lo que se enmarca en una "estrategia partidista" para romper un consenso en torno a los diez puntos recogidos en la citada declaración institucional.

En todo caso, cree "muy difícil" llegar a un consenso, en primer lugar porque Vox "directamente pretende superar el Estado de las Autonomías", pero tampoco puede llegar a un acuerdo ni con el PSOE ni con Unidas por Extremadura cuando plantean la "subida desorbitada de impuestos" para "hacer crecer la gran tarta y repartir recursos entre las comunidades autónomas", para que, una vez reformado el sistema de financiación autonómica "cada presidente vaya a su región a decir que ha obtenido más dinero, cuando eso es una ilusión".

Así como tampoco comparte que se vincule "de ninguna de las maneras" el sistema fiscal a la reforma del sistema de financiación autonómica. "Aquí lo que estamos debatiendo es cómo se reparten los recursos disponibles", ha remarcado.

PUNTO DE PARTIDA

Por su parte, el diputado socialista Jorge Amado ha reconocido que "difícilmente" se puede llegar a un acuerdo unánime escuchando al PP y su posicionamiento en contra de Pedro Sánchez, así como a Vox que hace 15 meses suscribía la citada declaración institucional, según ha recordado, cuando aún formaba parte del gobierno de coalición y, por tanto, aún "estaba viviendo del momio", pero ahora recupera sus "postulados antiautonomistas".

En este sentido, ha lamentado que la comisión llegue a su fin con la "sensación de que no ha servido para nada", debido al posicionamiento de los 'populares' que "se quedan en el punto de partida de hace 15 meses", en alusión a la declaración institucional.

Una falta de acuerdo que atribuye al hecho de "intentar buscar el enfrentamiento partidista con el Gobierno de España", y en este sentido lamenta no poder avanzar hacia un consenso en torno a una reforma que considera necesaria de un modelo caduco que está generando "problemas en la suficiencia financiera y de justicia social en las Administraciones Públicas".

Una revisión del modelo, por tanto, que es "necesaria" porque, por una parte, "no garantiza la equidad y la eficiencia" en la distribución de los recursos entre regiones y, por otra, porque "tampoco da la respuesta adecuada a los retos" de la sociedad actual.

Reforma que debe partir de la Conferencia de Presidentes, y que debe ser debatida de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "con lealtad" y sin el "penoso sabotaje" del pasado viernes en Barcelona, ha señalado en alusión a la postura con la que acudieron las comunidades gobernadas por el PP. "Así no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo", ha criticado.

Los socialistas extremeños apuestan por reconocer "las singularidades de todas las comunidades autónomas", ha remarcado, y sin nuevos conciertos al margen del régimen común de financiación autonómica, ha defendido Amado, quien también ha pedido una revisión de las variables de la población ajustada, que tienen "un impacto primordial" en el Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales. "Aquí está el quid de la cuestión", ha advertido.

Por último, ha compartido la opinión de "prácticamente todos los expertos" que han participado en las sesiones de la comisión respecto a que "no se puede hablar de financiación autonómica sin hablar de fiscalidad", motivo por el que propone una "reforma estructural" del sistema tributario para que "garantice la suficiencia recaudatoria, la equidad y, obviamente, la progresividad".

SUPERAR EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

A su vez, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Javier Bravo ha apostado por "superar el estado autonómico, ya que conlleva la desigualdad, la insolidaridad y el despilfarro", y avanzar hacia una "visión nacional" de la gestión de los servicios públicos e impuestos y así "se garantizará que todos los españoles tienen los mismos servicios, así como derechos y obligaciones, no unos más que otros".

Según defiende, actualmente hay "una España de una velocidad, hay otra España de una segunda velocidad y luego está el vagón de cola" que es donde ubica a Extremadura. "El Estado de las Autonomías es un caos", plantea, en el que hay "17 comunidades autónomas tirando cada una para su lado".

POLARIZACIÓN

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que la "polarización" de la política nacional se haya instalado en la Asamblea de Extremadura, provocando que vea muy difícil llegar a acuerdos.

"Nos podíamos haber ahorrado todo este año de trabajo y todo el trabajo de los comparecientes", ha afeado De Miguel, quien critica el posicionamiento inamovible del PP en torno a una declaración institucional que era "un acuerdo de mínimos".

En cuanto a sus conclusiones, comparte que el modelo actual es "insuficiente, anquilosado, que no da respuesta a los retos de país y que hay que mejorar" en busca de un "equilibrio territorial y una convergencia real con criterios que sean objetivos y transparentes".

Para todo ello, defiende una negociación multilateral para huir de las bilaterales que "al final lo que hacen es generar agravios comparativos entre territorios", y en especial para los periféricos como Extremadura.