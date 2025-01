CCOO asegura que Extremadura tiene que resolver el problema de la estacionalidad y el paro en mujeres y jóvenes

CCOO de Extremadura ha asegurado que la región tiene que resolver el problema de la estacionalidad en el empleo, puesto que "año tras año" se repite cíclicamente el incremento del paro una vez concluyen las campañas agrícolas y las épocas fuertes en el sector turístico, y tiene que poner en marcha políticas activas de empleo especialmente destinadas a disminuir las altas tasas de paro de mujeres y jóvenes

Así, en opinión del sindicato, los datos del cuarto trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) cierran un año en el que en Extremadura se ha mejorado la estabilidad del empleo, a pesar de la reducción de la población ocupada, pero que también deja "cuestiones preocupantes como el descenso del empleo en sectores como la industria o lo público".

De esta manera, en nota de prensa ha reseñado CCOO que la no aprobación de los presupuestos regionales para este año es una "oportunidad perdida" para profundizar en las medidas recientemente acordadas con los agentes sociales en el Plan de Empleo de Extremadura y para caminar hacia un modelo productivo que apueste más por el empleo "estable y de calidad".

En todo caso, CCOO ha instado a la Junta a focalizar las medidas en apoyar a los jóvenes, parados de larga duración y a las mujeres, cuya tasa de paro es 7 puntos mayor que la de los hombres y que han sido las que más han perdido empleo este último trimestre. "Tres de cada cuatro nuevas personas en paro han sido mujeres", ha apuntado CCOO.

RESULTADOS TRIMESTRALES

En este trimestre se ha reducido el empleo en 13.600 personas y el paro ha aumentado en 6.200. El diferencial entre el empleo destruido y el aumento del paro se explica por la salida de 7.400 personas del mercado laboral (pasan a inactividad).

Así, y a pesar de la pérdida de empleo, que suele ser habitual en el último trimestre del año, Extremadura cuenta con 417.000 personas ocupadas, igualando prácticamente el dato de hace un año.

Por sexo, la bajada ha afectado especialmente a las mujeres, con 9.300 ocupadas menos que en el trimestre anterior, mientras que en el caso de los hombres la reducción fue de 4.300.

Respecto a la evolución de la población activa en la región, se produce una "bajada importante", con 7.400 personas menos que estén buscando activamente un empleo. De ellas, 5.600 son hombres y 1.900 son mujeres, un -1,48 por ciento en valores relativos, siendo una reducción superior a la de la media estatal, que ha sido de un -0,50 por ciento. De esta manera, la tasa de actividad en Extremadura baja hasta el 54,3 por ciento, frente al 58,49 por ciento de la media nacional.

Por sectores, en esta ocasión, es la construcción y los servicios los que destruyen la mayor parte del empleo en este último trimestre del año, con 3.400 ocupados menos en construcción, un -10,33 por ciento, y 5.500 en servicios, un -1,75 por ciento. La agricultura también perdió casi tres mil personas ocupadas, un -7,07 por ciento en un solo trimestre, pero con menor intensidad que en 2023, y en industria han sido 1.900 menos, un -4,49 por ciento.

El número de personas en paro han subido en 6.200 personas en el último trimestre del año, lo que representa un aumento del 9,07 por ciento. De esta manera, la cifra de desempleo se ha situado en 75.100.

"Si bien nos mantenemos en unos niveles de desempleo que no se observaban desde antes de la crisis financiera del 2008, no podemos obviar la importante destrucción de empleo estacional que se produce en nuestra región, al que se suman los vaivenes de la población activa", ha destacado CCOO, que ha añadido que la subida del paro ha afectado especialmente a las mujeres, con 7.400 desempleadas más.

La tasa de paro regional ha aumentado hasta un 15,26 por ciento, frente a una tasa de paro de la media española del 10,61 por ciento, mientras que, por sexo, lo ha hecho 11,98 por ciento los hombres y 19,13 por ciento en mujeres.

Respecto al empleo asalariado, se produce una reducción trimestral de 14.300, cerca del 4 por ciento en valores relativos. El 75 por ciento de las personas que han perdido el empleo asalariado en este trimestre eran mujeres (agricultura y servicios). En el caso de los hombres la mayoría procedía del sector de la construcción.

De las 14.000 personas asalariadas que se han visto afectadas por la finalización de su trabajo, el 82 por ciento tenían un contrato temporal.

En el ámbito del empleo por cuenta ajena, ha sido el sector público el que ha tenido una importante pérdida de población asalariada, representado cerca del 70 por ciento de la reducción en el trimestre.

RESULTADOS INTERANUALES

El balance anual de los datos publicados, según ha apuntado CCOO, muestra que el mercado laboral en Extremadura perdió empleo en 2024. Se trata de una bajada de la ocupación de 900 personas, el -0,2 por ciento, frente a un incremento en la media nacional, el 2,19 por ciento. Se trata del primer dato en negativo, en tasas interanuales, desde el primer trimestre de 2021.

Por otro lado, el paro ha bajado en 5.800 personas, debido a la pérdida de población activa en 6.600 personas, por lo que como ha expuesto el sindicato, hubo un incremento de la inactividad.

Al analizar los datos interanuales, se observa que la agricultura, con un mejor comportamiento en el trimestre respecto al del año 2023, ha ganado ocupación respecto al año anterior en 3.400 personas. En el lado opuesto, la industria ha caído hasta los 40.400 ocupados con -3.100 menos, la cifra más baja de empleo industrial desde el primer trimestre de 2021.

Respecto a la población asalariada, se ha producido una reducción de 3.400 personas respecto al año anterior, pero "es todo empleo temporal". En concreto, el número de personas asalariadas con contrato indefinido mantiene la inercia de crecimiento y aumenta en 12.100, de las cuales el 75 por ciento han sido fueron mujeres. La tasa de temporalidad continua su tendencia descendente en el medio plazo, siendo del 21,5 por ciento en Extremadura, cifra inédita en la serie histórica, y del 15,5 por ciento en la media estatal.

Si se desagregan los datos por sexo, se comprueba la buena evolución de la temporalidad en el caso de las mujeres extremeñas, con una bajada de casi seis puntos respecto al mismo trimestre del año anterior, representando un 25 por ciento del total del empleo asalariado femenino.

"Es importante destacar la gran responsabilidad del sector público en los malos resultados de creación de empleo en Extremadura en el 2024. Al desagregar los datos de personas asalariadas por tipo de sector, observamos que el volumen de empleo asalariado en el sector privado ha aumentado a un ritmo más que correcto. En concreto, 5.600 personas más asalariadas respecto al mismo trimestre del año anterior que fueron empleadas en empresas", ha apuntado.

Sin embargo, el empleo asalariado en el sector público ha bajado en 9.000 personas, siendo mujeres más del 80 por ciento, una reducción del 8 por ciento en el último año. "Además, hay que resaltar que este hecho no ocurrió en el contexto nacional, donde si bien no creció a gran ritmo, un +0,41 por ciento, al menos no perdió empleo", ha apuntado.

Por último, la población en paro, se reduce en 5.800 personas en el año 2024, un -7,18 por ciento en términos relativos, que se traduce en gran parte en un incremento de población inactiva de más de 10.000 personas respecto al mismo trimestre del año anterior.

La tasa de paro en la región bajó en el último año casi en un punto porcentual, hasta el 15,26 por ciento, a menos de cinco puntos de la media nacional. En el caso de las mujeres la tasa es del 19,13 por ciento y mantiene un diferencial con la de la media española que supera los siete puntos.