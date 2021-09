Valdefuentes celebra la fiesta de Los Tableros, que espera la declaración de interés turístico regional

La localidad cacereña de Valdefuentes celebra del 1 al 3 de octubre su tradicional fiesta de Los Tableros con la vista puesta en la declaración de interés turístico regional para esta festividad que se remonta a finales del siglo XIX en honor a la Virgen del Rosario.

La solicitud de Fiesta de Interés Turístico Regional se presentó el pasado mes de junio junto a las fiestas de Torre de Santa María y Tablas de Alba, y en esta edición los técnicos de la Junta de Extremadura visitarán la localidad para comprobar si reúne las condicione necesarias para la consecución del título.

Para complementar la programación, ese mismo fin de semana se celebra en el municipio el Festival de Música Europa Sur con conciertos y una concentración de scooters, entre otras actividades.

La presentación de ambos festejos ha tenido lugar este jueves en el Palacio de Carvajal de Cáceres con la presencia del alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias; la diputada provincial de Turismo, Patricia Valle; el organizador del Festival Europa Sur, Juan Pedro González Bonilla, y representantes de algunos de los colectivos que participan en Los Tableros.

Según ha explicado Arias en la presentación, se trata de una fiesta ancestral, que data de 1879, y que se inició como una ofrenda a la diosa Ceres, para pedirle abundancia en las cosechas y alimento para los animales con el fin de cebar a los cerdos en la dehesa para la posterior matanza, por lo tanto es una ofrenda.

Después estuvo unos años sin celebrarse y se recuperó hace una década con la implicación de las asociaciones culturales del municipios que elaboran hasta 3.000 flores de papel para hacer un mosaico con las banderas de España y de Extremadura, adornar las calles, plazas y farolas de la localidad.

También se hacen a mano los ocho tableros que llevan las mujeres sobre sus cabezas, con un peso aproximado de entre 15 y 20 kilos, y que están adornados de flores, dulces y panes y otros elementos. En el desfile y la procesión de la Virgen del Rosario, los tableros estarán acompañados de ocho danzadores que interpretan el baile tradicional del 'Chicurrichi' mientras suenan las castañuelas, el tambor y la flauta.

Tras la procesión se realiza la subasta de los tableros y el ofertorio popular y, tras concluir, se baila la jota popular 'Verdigaio'. Las fiestas incluyen degustaciones de dulces típicos del pueblo, una ofrenda floral y otras actividades que concluirán el domingo 3 de octubre con la elaboración de una 'entomatá'.

FESTIVAL EUROPA SUR

Coincidiendo con la celebración de Los Tableros, los días 1 y 2 de octubre (viernes y sábado), se celebra la décimo primera edición del festival de música hispanoluso Europa Sur, que organiza la asociación cultural Bon Vivant y que este año se ha trasladado desde Cáceres a las localidades de Alcántara, donde se celebró el pasado mes de septiembre, y a Valdefuentes, donde tendrá lugar a primeros de octubre.

La Frontera, The Refrescos, Micky y los Colosos del Ritmo configuran un cartel que se completa con las actuaciones de los lisboetas The Manchesters, los extremeños Descartados y los sevillanos The Neuras. Los conciertos son gratuitos.

Para facilitar la asistencia, se dispondrá de un servicio de autocares gratuito, que saldrá de la plaza Obispo Galarza a las 20,30 horas los dos días de Festival Europa Sur, que también acogerá el Rally Ibérico de Scooters Clásicas y reunirá a decenas de amantes de las vespas.