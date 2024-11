Rafael Mateos amaga con denunciar a los que dicen que se han escondido informes sobre la mina de litio en Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado este jueves que si la plataforma Salvemos la Montaña o el grupo municipal Unidas Podemos mantienen las informaciones de que el Gobierno local ha "guardado en un cajón" informes contrarios a la mina de litio en la Montaña, se reserva el derecho de acudir a los tribunales y denunciar a los que realizan esas afirmaciones que suponen "un ataque al honor personal".

De igual forma, ha pedido que se retracten porque "no es cierto" que se hayan ocultado informes de técnicos municipales sobre la mina, ya que el actual Ejecutivo local ha proporcionado el "expediente completo, incluidas las consultas previas", algo a lo que no está obligado según la normativa, al tratarse de deliberaciones internas entre diferentes departamentos municipales antes de emitir el informe final.

"Todas las peticiones que han formulado yo las he firmado, tal y como me las ha puesto encima de la mesa el secretario general, que es el que custodia los expedientes. Ustedes han accedido al expediente completo y a las consultas previas porque nosotros se las hemos dado, otros no lo hicieron", ha espetado Mateos en el transcurso del Pleno ordinario del mes de noviembre.

Mateos ha respondido así a la intervención de la portavoz de Salvemos la Montaña, Isabel Perianes, que ha insistido en que "este equipo de Gobierno, como el anterior, no han sido realmente transparentes, ocultando informes desfavorables a la mina en un cajón y entregando otros alineados con la tesis de la empresa", ha dicho.

El regidor cacereño le ha contestado que no va a permitir que se sigan haciendo esas acusaciones porque se les ha facilitado toda la información que han solicitado al respecto, y se está respetando la legalidad. "Estamos tramitando un expediente administrativo como creo que establece la norma que hay que tramitar y yo no puedo decirle a un técnico que retire su informe", ha recalcado Mateos.

Y es que en su intervención, Perianes ha pedido que "se anule de modo propio" el informe firmado el 13 de enero de 2023 por la directora de Oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica, y ha solicitado que "se elabore un nuevo informe que sí recoja las indicaciones del informe firmado por los técnicos sobre la inviabilidad y peligrosidad de la mina y que este sea el que se envíe a la Junta y se adjunten los informes ocultados".

"¿Me está pidiendo que yo le pida a un técnico que retire su informe y que lo cambie?", le ha preguntado el alcalde a la portavoz de la plataforma ciudadana, a la que ha explicado que eso es un delito grave, por lo que ha defendido la "objetividad, transparencia e imparcialidad" de los técnicos que emitieron esos informes a principios de 2023 en la anterior legislatura, que son los mismos que siguen trabajando ahora.

El alcalde ha defendido que "nunca" le ha dicho a un técnico lo que tiene que informar "y no se lo voy a decir jamás", por lo que ha pedido el "máximo respeto" y "que se diga la verdad", ya que "es una falsedad" que se diga que se han ocultado informes sobre la mina de litio.

"Es más, cada vez que ustedes han pedido una reunión, han tenido una reunión. Cada vez que ustedes han pedido, muchas veces fuera de plazo, intervenir en este pleno, han intervenido en este pleno, y en la manifestación del día 10 se les había olvidado solicitar los enganches de luz para poder poner los equipos de sonido de voz y los autoricé yo verbalmente el viernes a mediodía, porque así me lo pidieron el jefe de Servicios de Infraestructura y el concejal del área", ha señalado Mateos.

Con ello ha querido demostrar la predisposición del equipo de Gobierno a facilitar la participación ciudadana del colectivo que también ha pedido que el ayuntamiento agilice y mejore la tramitación de los permisos para la ocupación temporal en la vía pública, ya que Salvemos la Montaña ha tenido que anular varias de actividades de "forma injustificable", al no recibir a tiempo las autorizaciones.

El PSOE defiende su gestión

Tras la intervención del alcalde también ha tomado la palabra la portavoz del PSOE, Belén Fernández, que ha defendido que el anterior equipo de Gobierno "no ha ocultado nunca ningún informe", ya que el artículo 74 de la Ley de Procedimientos Administrativos, recoge que "no formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas".

"No se ocultó ninguna información, se atendió a la solicitud de petición del expediente", ha subrayado Fernández, que ha añadido que "si algo pudo ser irregular en aquel tiempo fue que se filtrara una consulta previa", que Unidas Podemos hizo pública cuando no era el informe final.

Con todo esto, Rafael Mateos ha pedido a la plataforma Salvemos la Montaña que se retracte porque "ya está bien de decir que guardo papeles en los cajones". "Yo no los he guardado, lo saben ustedes", ha espetado al tiempo que ha defendido a todos los grupos políticos porque "jamás se ha guardado un papel en el cajón, jamás se ha guardado un informe, porque siempre se los han entregado".

"Ustedes consideran que las consultas previas a un informe es una valoración subjetiva de ustedes. La anterior corporación, y yo lo he dicho públicamente, entiendo que tampoco guardó informes. Entiendo que tampoco lo hizo", ha defendido Mateos, que ha asegurado que la línea que está siguiendo la plataforma con estas acusaciones "es muy peligrosa".

En su respuesta a la plataforma ha reiterado que "si el proyecto de la mina es perjudicial para la ciudad de Cáceres, no habrá proyecto de mina". "Pero también tengan presente una cosa, que para tener esa valoración la tienen que hacer los técnicos", ha defendido.

"Los que estamos en este salón no queremos nada perjudicial para Cáceres. No le quepa ninguna duda. Pero quizás, a diferencia de ustedes, estamos sometidos de una forma mucho más directa al cumplimiento de la normativa, la cual yo no voy a saltar jamás, sea alcalde o no sea, pero mucho menos siendo el alcalde de la ciudad", ha concluido.