Gene García presenta en el Gran Teatro de Cáceres su primer disco en solitario tras treinta años de carrera

Gene García presenta en el Gran Teatro de Cáceres 'GéneSis', su primer disco en solitario tras treinta años de carrera, en el que el artista extremeño hace converger el jazz, el blues y el soul. La cita es este viernes 17 a las 21,00 horas.

El que está considerado como la voz negra de Extremadura, uno de los pocos cantantes masculinos de jazz en Europa, trabajó durante 2020 en la grabación de su disco que se presenta en la capital cacereña, dentro del programa Música en Otoño, uno de los ciclos del programa CácerEs Cultura que organiza el Gran Teatro.

Con una formación musical de trío (Víctor Zamora, piano; Cicero Lee, contrabajo, y Joel Silva, batería), Gene García desarrolla en el territorio del jazz, el soul y el blues los ocho temas originales y tres versiones de que consta esta grabación, una canción George Harrison, Isn't a pity, en la que ha colaborado la Orquesta de Extremadura, Just the way you are, de Billy Joel, y Soul to soul, de Tito Gómez.

El cantante pacense, que ha desarrollado también una vena artística como pintor de retratos de intérpretes de la música negra afroamericana y del flamenco, ha puesto su voz negra, por la tonalidad semejante a la de un cantante de blues, a uno de los grupos de referencia en Extremadura, Inlavables, ejerció de crooner con Moochers y prolongó su solvencia en Revrendoes y la Iberian Big Band.

Además, ha compartido escenarios con formaciones y artistas como The Blue Brothers, The Pogues, Mic Taylor o Los Lobos, recuerda la organización en nota de prensa. Las entradas para el concierto cuestan cinco euros y pueden adquirirse en la página web del Gran Teatro.