BBVA augura un crecimiento de Extremadura del 5,2 por ciento hasta el 2023 pero lo rebaja al 4 si sigue la incertidumbre

El PIB de Extremadura crecerá un 5,2 por ciento en 2022 y la misma cifra en 2023, según el informe de perspectivas de la economía regional de BBVA Research, que añade que en el periodo 2021-2023 se prevé la creación en la región de 30.900 puestos de trabajo. Sin embargo, persisten incertidumbres como la alta inflación o los efectos de la invasión de Ucrania por lo que el crecimiento se podría contraer al 4 por ciento y rebajar la creación de empleo, como apunta el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso. Y al respecto del subsidio del consumo de combustible a todos los ciudadanos, Cardoso opina que no es la mejor medida porque no ha sido selectiva. Según la entidad bancaria, durante la pandemia, el ahorro de las familias extremeñas se ha incrementado un 12 por ciento, pero la alta inflación del 7 u 8 por ciento, de no atajarse, puede hacer que ese dinero se derive a gastos como la electricidad o combustibles y no a contribuir la dinamización de nuestra economía.