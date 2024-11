Un Simposio de Comunicación Deportiva aborda en Badajoz sus oportunidades y riesgos o la veracidad del periodismo

El II Simposio de Comunicación Deportiva en el siglo XXI se celebra este miércoles, día 20, en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura en Badajoz con dos ponencias magistrales, una sobre las oportunidades y riesgos de la comunicación deportiva en la era de la Inteligencia Artificial a cargo del director del Diario AS Vicente Jiménez, y otra sobre el periodismo como instrumento de veracidad de la mano del director de 'Radio Estadio' en Onda Cero, Eduardo García.

La programación se completa con una mesa de debate en torno a las innovaciones en la cobertura de eventos deportivos con los periodistas Alba Oliveros, Arancha Rodríguez, José María Ortíz y Fran Guillén, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Fundación Jóvenes y Deportes, en colaboración con la Universidad de Extremadura y con el patrocinio de Ibercaja.

En declaraciones a los medios antes de la inauguración, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha explicado que se trata de un evento que pretende aunar los distintos recursos que giran en torno a la vida deportiva, por un lado los valores del deporte que son "importantísimos" y que hablan de igualdad, trabajo en equipo o superación, y confrontarlos con esa comunicación que hoy día, en el siglo XXI, está cambiando "continuamente".

De este modo, se presenta como una mesa o escenario de debate, diálogo y coordinación para entender y conocer cuáles son los nuevos retos y, para ello, desde la Junta de Extremadura, que está "muy comprometida" con el deporte y la formación en todos los ámbitos del mismo, este miércoles trasladan a este foro "primeros espadas" con temas como una primera intervención magistral en torno a la comunicación y la inteligencia artificial.

A continuación, será el turno de una mesa sobre cómo se retransmiten actualmente los grandes eventos deportivos con los cambios que se dan en el mundo de la comunicación, y de otra intervención magistral en torno al periodismo y la veracidad, todo ello en la citada facultad, elegida por ser los jóvenes el "germen" de la próxima comunicación, y ante lo que tienen que "empaparse" y ofrecer también su postura, ademas de ver su opinión sobre estos temas.

En este sentido, este simposio está dirigido tanto a alumnos de Comunicación Audiovisual y Periodismo, como al mundo del deporte en general, gestores, deportistas o cualquier persona que tenga intereses al ser "amplísimas" las ramas del deporte y comprender desde la organización de un evento hasta su difusión.

Por su parte, Vicente Jiménez ha explicado que en su ponencia no hablará "exactamente" de la inteligencia artificial, sino de lo que considera un momento "muy interesante" en el mundo de la prensa deportiva desde la experiencia del Diario AS, y en relación a los retos que se van a encontrar todos los estudiantes presentes en el simposio a la hora de ejercer la profesión.

En este sentido, ha sostenido que se tiene un momento "muy interesante" actualmente por todas las nuevas herramientas de las que se dispone para hacer el trabajo, aunque al mismo tiempo se presenta un futuro "nada claro".

"Tal vez yo lance un mensaje que no les vaya a hacer mucha gracia a algunos, un mensaje que procuro que sea realista, aunque a veces pueda sonar un poco pesimista", ha reconocido, para destacar que, en este momento, "tenemos" el periodismo en general y la prensa deportiva en particular "muy comprometido, con un modelo de negocio que hay que renovar" y que "no está claro" y que "convive con un momento estupendo en cuanto a audiencia, en cuanto a capacidad de llegar a los lectores".

No obstante, esto último "no te garantiza el futuro". "Espero no deprimir a nadie, pero no voy a venir aquí a contar que vivimos en el mejor de los mundos, ni muchísimo menos", ha continuado, para ahondar en que el modelo actual se basa "básicamente" en los ejemplares de la edición impresa o los ingresos de las operaciones digitales, "en el fondo es el mismo modelo que había antes, publicidad o lo que pagan los lectores" y "tal y como está el ecosistema informativo empresarial del mundo del deporte en España, con eso no va a dar para mantener las operaciones actuales que hay".

De este modo, ha abogado por cambiar el modelo, por innovar y por transformarse; como también ha puesto el acento en que los estudiantes, como futuros trabajadores, tienen que formarse "lo mejor que puedan", porque "sí que es verdad" que hay una cantidad de perfiles profesionales nuevos que se han incorporado a la prensa deportiva, que son "necesarios" y están "muy bien valorados", como el trabajo que se hace con el SEO con los contenidos, la inteligencia de audiencias o los nuevos formatos.