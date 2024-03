El PSOE local exige la dimisión de tres concejales del PP tras la cancelación del Maratón y Medio Maratón de Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha exigido la dimisión de tres concejales del PP, en concreto los de Policía Local, Gema Cortés, de Recursos Humanos, Eladio Buzo, y de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Juan Parejo, tras la cancelación del Maratón y Medio Maratón de la ciudad.

En concreto, Cabezas ha pedido la dimisión de la concejala de Policía Local, y del de Recursos Humanos, aunque "duda que lo haya", así como del de la FMD "por actitud temeraria pues sabía que la prueba tenía todas las papeletas para no celebrarse y, a pesar de ello, siguió con la convocatoria". No obstante, no ha pedido la del alcalde, Ignacio Gragera, por la cancelación de dichas pruebas deportivas porque quiere que "toda la ciudad compruebe que el cargo le viene grande".

El portavoz socialista ha mostrado este pasado lunes en una rueda de prensa su solidaridad a los corredores, voluntarios y trabajadores de la FMD y al sector de la hostelería y restauración de la ciudad, tras lo que ha recordado que este domingo los atletas pidieron a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz la dimisión del alcalde con gritos de "¡fuera!", así como que toda la localidad ha coincidido en que los hechos han sido "graves, reincidentes y que esto causa un daño irreparable a la ciudad, a su reputación y su capacidad de organización futura".

También ha lamentado que, cuatro días después de cancelarse el maratón que se hubiera celebrado este domingo, "no haya ningún culpable" y "nadie haya asumido responsabilidades", y ha sostenido que la ciudad "no puede ser rehén del mal hacer de este equipo de gobierno que no está a la altura de las circunstancias".

Acto seguido, ha criticado que es el equipo "más flojo al frente de la ciudad de los últimos años", y por eso ha pedido la dimisión de los concejales de Policía Local, Recursos Humanos y FMD, no así la del alcalde por la cancelación del Maratón y Medio Maratón, y al que ha reprochado que no se haya "remangado" en esta cuestión ante la que "visto los antecedentes, no ha dedicado ni un minuto a asegurarse de primera mano que la prueba salía adelante".

"De vez en cuando un alcalde debe remangarse y liderar en primera línea la solución de los problemas o evitar que se produzcan y no ha sido el caso", ha remarcado Cabezas, que achaca todo esto a una "prepotencia fruto de una mayoría absoluta no merecida".

Al mismo tiempo ha tachado de "un insulto a los vecinos" que el alcalde hable de dispositivo "ajustado a toro pasado" y que por ello cuatro policías eran "fundamentales"; como también le ha pedido a Gragera que deje de estudiar el trasladar el maratón a otra fecha, "que se quede quieto, que no es confiable para que la prueba llegue a buen fin con garantías".

LA POLICÍA LOCAL NO ES LA CULPABLE DE LA CANCELACIÓN

Ricardo Cabezas ha defendido que la Policía Local no es la "culpable" de la cancelación del Maratón y ha apuntillado que "lo fácil desde el equipo de gobierno es echarle la culpa a los agentes de policía", cuando el que la falta de efectivos y que el servicio no funcione "no es de ahora, sino desde hace muchos años", según ha advertido.

Al mismo tiempo, ha sostenido que "de manera injusta se está escurriendo el bulto y lanzando a los policías a los pies de los caballos" y que "es una irresponsabilidad y una temeridad por parte del equipo de 'desgobierno', el peor de la historia desde que gobierna el PP, que esto sea así" y parece que "buscan el enfrentamiento de los policías con la ciudadanía".

Finalmente, ha reclamado una oposición con "no menos" de 60 plazas "para terminar de una vez por todas con la problemática", según indica el PSOE en nota de prensa, para el que es " algo que se tenía que haber hecho hace muchos años".