El PSOE local dice que ha bastado un mes para que Gragera interiorice los principales argumentos del PP

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha señalado este lunes que "ha bastado poco más de un mes" para que el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, "interiorice" los principales argumentos del Partido Popular de los últimos años y "los convierta en su estrategia".

Una "estrategia" que, según Cabezas, "como siempre pasa por darle caña a la Junta de Extremadura con aquello de que no invierte en Badajoz" y "tres cuartos de lo mismo con el Gobierno de España", cuando el grado de ejecución de obras del Ayuntamiento de Badajoz se quedó el año pasado en torno a un 50 por ciento.

También forma parte de la "estrategia" de Gragera - que ha causado baja en Cs para afiliarse al PP, partido con el que se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de mayo - es que "le dejen seguir transformando la ciudad", el mismo término que usaron los exalcaldes Miguel Ángel Celdrán y Francisco Javier Fragoso, aunque "renegando del pasado" de ambos "cuyo gobierno terminó como el rosario de la aurora con abundantes signos de agotamiento, sin mantenimiento, sin proyectos ilusionante".

Sobre esto último, ha agregado que por eso perdieron la mayoría absoluta y posteriormente las elecciones, mientras que otra parte de la "estrategia" de Ignacio Gragera pasa por "su verborrea para pervertir la realidad hasta cambiarla, una facilidad inusitada por la mentira y por arrimar el ascua a su sardina".

"La verdad con este hombre brilla por su ausencia", según Cabezas, para quien el alcalde no le perdona que adelantara que él iba a ser el candidato a la Alcaldía por el PP, a lo que "sí respondió con continuas mentiras, hasta que ya se descubrió el pastel".

Así lo ha señalado el portavoz socialista en una rueda de prensa en la que se ha referido a Ciudadanos al adelantar que, menos una persona de la que solo ha dicho que es un cargo de confianza, tanto los concejales del grupo municipal como todo el personal de confianza, incluso los que tienen cargos orgánicos, "van a terminar" en el PP, y que no es porque la formación naranja esté "en horas bajas", sino que "responde a una estrategia de desembarco por fases, cuyo objetivo principal es hacer todo lo posible para garantizarse el pan, dejando atrás la ideología".

De esta manera, ha ahondado en que todo responde a una estrategia diseñada por Gragera "desde el primer momento" y que "dará prioridad a los suyos sobre los que venían del PP subrogado porque nadie le va a toser nada", mientras Antonio Cavacasillas irá de número uno a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Badajoz, lo cual dará "vía libre" a Gragera "con mando en plaza".

Ante ello, Ricardo Cabezas ha sentenciado que PP y Gragera funcionan "como una UTE" y que, en su opinión, "es tan grande el escándalo" y "la canallada a unas siglas", que duda que "haya precedente en ninguna otra ciudad de España", a la vez que no pierde la "esperanza" de que Ciudadanos "fulmine" al grupo municipal, porque "no hacerlo les hace cómplices de toda esta desbandada".

En otro momento de su intervención, el socialista ha expuesto que tras "cargase" el Portal de Transparencia e "impedir" que entre en vigor el Reglamento de Participación Ciudadana, ha quedado "en evidencia" que la firma del alcalde "no vale nada", como en el caso, ha ejemplificado, del acuerdo inicial entre PP y Cs según el cual en los dos últimos años el alcalde sería de Ciudadanos pero que "es del PP", porque Gragera "ha incumplido unilateralmente" dicho acuerdo; o la carta ética según la cual si dejaba Ciudadanos se comprometía a devolver el acta de concejal.

También se ha referido a la negativa a rebajar el bus urbano sin aportar ninguna medida efectiva de ahorro, y ha recordado la firma de Ignacio Gragera, como alcalde entonces de Cs, en el acuerdo salarial de la Policía Local.

Un acuerdo al que "ya no le interesa volver" a pesar de que "tiene el control del Partido Popular" y en relación al cual ha dicho que, al conocer que el PP "se retractaba" de su firma, Gragera dijo "cuando uno firma algo es con el espíritu de mantenerlo".

"Nuestro alcalde tránsfuga es experto en decir una cosa y hacer la contraria", ha continuado el portavoz socialista, según el cual "como tiene que pervertir la verdad ahora dice que el escenario de la Policía Local ha cambiado radicalmente", cuando el escenario que ha cambiado ha sido el suyo al pasarse de Cs al PP, y "sin inmutarse también se desdice de su firma".

En referencia a Gragera, ha remachado igualmente que, antes de la pasada Navidad, se reunió con un grupo de funcionarios para trasladarles que si sale reelegido en las próximas elecciones de mayo atenderá sus peticiones de revisión salarial.

Igualmente, ha avanzado Cabezas de Gragera que les ha dicho a unos once jefes de negociado, que no son todos, que les va a incrementar el complemento específico de aquí a mayo "para desactivar cualquier intento de rebelión y que estén contentos", algo que hace "de manera arbitraria" porque no es a todos los jefes de los negociados y ante lo cual ha recalcado que "menos mal" que los servicios económicos municipales "han parado y han frenado en seco este despropósito", aunque "es verdad que todavía ese intento está en el aire".

Ante ello, Cabezas espera que le confirmen esta tentativa y su paralización, puesto que duda que esos funcionarios hayan aceptado, ya que "le pueden dar lecciones de ética a Gragera por su trabajo en el ayuntamiento hasta sentirse avergonzado".