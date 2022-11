El PSOE local de Badajoz critica que la televisión municipal sigue sin emitir un mes después

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que la televisión municipal sigue sin emitir un mes después de "irse a negro la emisión", y que aún no ha salido la licitación del concurso para la transmisión de contenidos audiovisuales.

En nota de prensa, el PSOE ha detallado que el viernes se cumplirá un mes sin televisión municipal, y que, "por lo que sea", no hubo tramitación anticipada antes de que terminara el contrato con el último y único adjudicatario hasta la fecha.

De este modo, ha lamentado que el nuevo anuncio de licitación y los consiguientes pliegos administrativos y técnicos, junto con la memoria justificativa, siguen sin aparecer en la Plataforma de Contratos del Sector Público (PLACSP), a tenor de lo cual "alguien debiera dar una explicación y el primero el alcalde, pues es un servicio que depende directamente de él".

No obstante, para los socialistas, "a estas alturas nada se puede esperar del regidor pues ejerce un control laxo y es incapaz de acelerar ningún proceso administrativo".

"Ni eso, ni optar por la excepcionalidad de un contrato menor puente de servicios audiovisuales mientras se adjudica el principal y que hubiera permitido al menos transmitir los dos plenos celebrados hasta fecha, el del próximo lunes o cualquier otro extraordinario que se convoque, contando siempre con que para el pleno ordinario de noviembre esté ya operativa", ha remarcado el Grupo Socialista que considera esto último "improbable".

A primeros de octubre el PSOE pidió abrir un expediente informativo a las personas que no hicieron "bien" su trabajo, ha recordado, para concluir que el que no haya televisión "no es un tema baladí". "Es una auténtica barrera para obtener información por parte de la ciudadanía interesada en los temas de la ciudad, dificulta el trabajo a la profesión periodística de la ciudad, además de dificultar el mensaje de la oposición municipal", ha añadido.